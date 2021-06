Love is in the air la nuova soap Tv turca continuerà a riservare colpi di scena nelle prossime puntate. Eda verrà accusata da Serkan di essere una ladra e, nonostante riesca a dimostrare la sua innocenza, Bolat non riuscirà a chiederle scusa. La ragazza, inoltre, riuscirà con un escamotage a far uscire dalla tenuta la signora Aydan e, questo gesto colpirà molto Serkan, il quale non tratterrà le lacrime. Si scoprirà dunque il motivo per il quale la donna da tempo non è più uscita dall'abitazione.

Eda aiuta Aydan a mettere piede fuori dalla tenuta

In Love is in the air, ben presto Eda verrà accusata da Serkan di aver rubato un brevetto della Art Life. Le anticipazioni rivelano che il tutto sarà stata opera di Kaan, il quale non vorrà perdere occasione di vendicarsi del suo rivale. Eda riuscirà a trovare le prove della sua innocenza ma, nonostante ciò, Serkan non le chiederà scusa per averla accusata ingiustamente. La ragazza quindi, restituirà l'anello di fidanzamento all'architetto e non ne vorrà più sapere di lui. Poco prima però, Eda si renderà protagonista di un gesto amorevole verso Aydan che, come noto, da tempo non mette piede fuori dalla tenuta. Approfittando di alcuni massaggi alle tempie per alleviarle il mal di testa, Eda la benderà e la inviterà a fare quattro passi con lei.

In questo modo, seppur inconsapevolmente, Aydan uscirà fuori dalla proprietà.

Serkan non si scusa con Eda per averle dato della ladra

Nelle prossime puntate di Love is in the air, Eda non rivelerà ad Aydan ciò che ha fatto e sarà il maggiordomo Seyfi a rivelare alla madre di Serkan il gesto della ragazza. L'uomo infatti, farà vedere alla sua padrona i filmati della videosorveglianza e Aydan sarà colpita dal gesto della finta nuora.

Quest'ultima, intanto, verrà ammanettata da Serkan, il quale la porterà in uno chalet in montagna, convincendola a collaborare con lui nella costruzione di un albergo. La ragazza accetterà di aiutarlo ma solo per 24 ore, mentre Serkan anche in questa occasione, non si scuserà con lei per averla accusata di essere una ladra.

Il comportamento di Serkan rischierà di allontanare per sempre Eda da lui e per evitare ciò, il maggiordomo Seyfi deciderà di mostrare all'architetto i filmati della videosorveglianza.

Serkan scopre il gesto di Eda per la madre e scoppia in lacrime

Grazie a Seyfi, Serkan verrà a sapere del gesto che Eda ha fatto nei confronti della madre e, alla visione del video scoppierà in lacrime. Si verrà a sapere che il motivo per cui la signora Aydan non usciva più dall'abitazione è legato alla morte del figlio maggiore. Serkan a questo punto, si convincerà del fatto che Eda abbia migliorato la sua vita e non vorrà perderla. La ragazza però, prenderà delle scuse e sarà a questo punto che l'architetto deciderà di scriverle una lettera.

Per scoprire come si evolverà il rapporto tra Eda e Serkan, bisognerà attendere le prossime anticipazioni di Love is in the air. Si ricorda che la Serie TV turca va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 a partire dalle 15.30 circa. Per rivedere invece gli episodi già trasmessi, basta collegarsi al sito Mediaset Infinity.