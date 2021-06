Stando alle anticipazioni di Love is in the air, nelle puntate in onda dal 28 giugno al 2 luglio Eda avrà una forte discussione con Serkan che la porterà a lasciare lo studio di architettura. Melo, dal suo canto, si renderà conto di essere stata presa in giro da Kaan e lo confiderà alle sue amiche.

Spoiler al 2 luglio: Eda tiene lontano Serkan per paura di innamorarsene

Secondo le anticipazioni, nelle prossime puntata Eda organizzerà a Serkan una cena con Selin, approfittando dell'occasione del compleanno del suo finto fidanzato. Il giovane, però, ne resterà deluso ed Engin lo rincuorerà dicendogli che quella di Yildiz potrebbe essere semplicemente una tattica.

La giovane, infatti, confiderà alle sue amiche che la sua intenzione è quella di mettere alla prova Serkan. L'uomo, a quel punto, abbandonerà la cena con la sua ex fidanzata e raggiungerà Eda in un ristorante. I due trascorreranno il resto della serata insieme e la giovane gli regalerà un mappamondo per il suo compleanno. Eda, però, tenterà di tenere lontano Serkan per paura di potersene innamorare. Melek, intanto, rivelerà ingenuamente alcuni segreti dell'azienda a Kaan.

Anticipazioni al 2 luglio: Yildiz lascia lo studio di Serkan

Eda e Serkan sembrano vivere un momento di serenità, nonostante lei sia molto sfuggente. Kaan, dal suo canto, riuscirà a rubare un'idea lavorativa all'uomo, il quale accuserà subito la giovane Yildiz di non aver custodito i suoi progetti con cura.

A quel punto, la giovane andrà via dallo studio in lacrime. In seguito alla scenata del suo finto fidanzato d'avanti ai dipendenti dell'azienda, Eda si recherà dall'uomo per restituirgli l'anello di fidanzamento e deciderà di non tornare più a lavoro. Serkan, dal suo canto, non accetterà e questo porterà la giovane ad avere un attacco di rabbia nei suoi confronti.

Durante un incidente lavorativo, lo studio di architettura necessita della firma di Eda per accedere a dei documenti. A quel punto, Engin proverà a convincere la giovane a presentarsi allo studio, dicendole che Serkan non è presente. L'uomo, però, si recherà in ufficio proprio per incontrarla.

Trama al 2 luglio: Melo confessa alle amiche di aver incontrato Kaan

Dopo la discussione tra Serkan e Eda, i due si ritroveranno a parlare circa l'incidente con Kaan. L'uomo si mostrerà disposto a fidarsi della donna, a patto che lei dia prova della sua innocenza. Dopo essere venuta a conoscenza dell'inganno da parte di Kaan, Melo si rende conto di essere stata presa in giro dall'uomo e si confiderà con le sue amiche. Eda, intanto, verrà a sapere che è stato Ferit a consegnare le foto del contratto tra lei e Serkan, ma sceglierà di mantenere il segreto per proteggere Selin.