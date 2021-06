Nelle prossime puntate di Love is in the air, in onda su Canale 5, Selin si dirà disposta a lasciare Ferit per stare con Serkan, come deciderà di fare l'architetto? Intanto, secondo le anticipazioni turche, Ayfer scoprirà che Eda e Serkan non sono realmente fidanzati.

Selin dà la sua disponibilità a Serkan per tornare insieme a lui

Selin ha ascoltato una telefonata tra Engin e Serkan in cui quest'ultimo dichiarava di non voler tornare con una donna che ormai "ha preso la sua strada" e soprattutto che "non lo vuole più". Selin, dopo avergli sentito dire queste parole, prenderà fischi per fiaschi, credendo che Serkan stesse parlando di lei, ma in realtà lui nella sua conversazione si stava riferendo a Eda.

La donna deciderà di affrontarlo e gli dirà che se in futuro c'è anche la minima possibilità di stare insieme, lei sarebbe disposta a lasciare subito Ferit. La conversazione verrà sentita anche da Eda, che l'interromperà, ma Serkan deciderà di dare un segno inequivocabile a Selin: prenderà la mano di Eda e la stringerà forte a sé, con la ragazza che rincarerà la dose dandogli un bacio sulla guancia. Sarà un'umiliazione per Selin, che poi deciderà di abbandonare la baita insieme a Ferit.

Successivamente Eda chiederà a Serkan perché non ha chiesto a Selin di lasciare Ferit. Lui non risponderà perché la questione non ha tanta importanza, visto che l'unico desiderio di Eda è sbarazzarsi il più presto possibile di lui.

Le loro conversazioni saranno piene di difficoltà, in quanto non troveranno il coraggio di dirsi che in realtà hanno bisogno l'uno dell'altra.

Ayfer scopre il contratto di Eda e Serkan

Mentre i due saranno impegnati con il loro dilemmi sentimentali, Ayfer affronterà delle problematiche in negozio. La donna avrà dei grossi debiti e per ottenere l'ennesimo prestito deciderà d'ipotecare la casa.

Quando, però, sarà alla ricerca di alcune carte, troverà un documento inaspettato. Infatti, all'interno di un cassetto, troverà l'accordo stipulato da Eda e Serkan.

La donna si precipiterà subito da Ceren, l'unica delle quattro ragazze presente in quel momento in casa, e le dirà se anche lei è a conoscenza della cosa. La ragazza ammetterà di averlo saputo da poco e Ayfer non potrà fare altro che essere furiosa: Eda ha trascinato tutti dentro una grandissima bugia.

Ceren cercherà di rincuorarla, dicendo che la nipote l'ha fatto solamente per ottenere la sua borsa di studio.

Ad ogni modo, Ayfer vorrà mettere la parola fine a questa storia, decidendo di parlare direttamente con la nipote. Prima, però, farà un cosa: sapendo che Eda ha stipulato un contratto con Serkan per riottenere una borsa di studio per proseguire l'università, per separarla definitivamente da lui la zia chiamerà la madre e le chiederà un aiuto economico per far terminare gli studi alla nipote.