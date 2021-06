Nella puntata di Love is in the air in onda venerdì 4 giugno su Canale 5, a partire dalle 15:30, Serkan continuerà a curare nei minimi dettagli il finto fidanzamento con Eda, così le darà i soldi necessari per comprarsi un anello di fidanzamento. Aydan, intanto, dovrà organizzare un festa di fidanzamento per ufficializzare la loro unione.

Eda e la sua continua 'lotta' contro la claustrofobia

Serkan ed Eda saranno nel pieno del loro contratto: fino al giorno del matrimonio di Selin lei dovrà fingere di essere la sua fidanzata, in questo modo la sua ex s'ingelosirà e lascerà definitivamente Ferit.

Lui le prometterà di ridarle in cambio i soldi necessari per la sua laurea in Italia, ma lei, orgogliosa come non mai, non accetterà il suo denaro così facilmente, ma gli chiederà di farla lavorare da lui alla Art Life. Così Eda diventerà la nuova assistente di Serkan, affiancando la maldestra Leyla.

A ogni modo Eda, all'interno dello studio, dovrà andare incontro a una delle sue paure più grandi: come è noto è claustrofobica e non se la sentirà di lavorare nell'ufficio striminzito di Leyla. Che questo atteggiamento possa ancora più compromettere il suo rapporto con Serkan?

A dire la verità non sarà proprio così, anzi, lui si preoccuperà per lei. Quando vedrà l'ufficio di Leyla penserà subito alla claustrofobia di Eda, così ordinerà a Engin di buttare giù un muro dell'ufficio e di sostituirlo con un vetro.

Una proposta che sembrerà assurda al suo socio, ma senza troppe domande la metterà in atto all'istante.

L'incontro tra Eda e Kaan Karadağ

A ogni modo Serkan penserà a costruire questo finto fidanzamento nel migliore dei modi, non vorrà che nessun dettaglio venga lasciato al caso, così consegnerà a Eda la sua carta di credito e le chiederà di comprarsi un anello di fidanzamento.

Lui, intanto, sarà sempre in combattuta con il suo nemico Kaan Karadağ, visto che saranno anche in sfida per un progetto che vorranno entrambi e quest'ultimo forse vorrebbe, in qualche modo, colpire Serkan proprio attraverso Eda, visto che ormai, grazie alle riviste di gossip, sa che stanno insieme.

Aydan organizza una festa di fidanzamento per Eda e Serkan

Casualmente Kaan vedrà Eda con l'auto in panne in un piazzola di sosta, così deciderà di fermarsi e darle una mano. L'occasione, per lui, sarà ghiotta per instaurare una sorta di rapporto con la ragazza e magari scoprire qualche indiscrezione in più.

Eda nemmeno penserà di andare incontro a un problema, perché per lei ci saranno altre difficoltà da affrontare. Infatti la madre di Serkan, Aydan, è l'unica che sa che il loro è un finto fidanzamento, ma avrà paura che il gossip possa starle alle calcagna, così insieme al figlio deciderà di ufficializzare il rapporto tra i due ragazzi con una festa di fidanzamento ed Eda non prenderà affatto bene la cosa.