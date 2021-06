Nuovi colpi di scena attendono i telespettatori della soap turca Love is in the air.

Nelle puntate che andranno in onda su Canale 5 dal 28 giugno al 2 luglio, Eda si sentirà umiliata quando verrà ingiustamente accusata di essere una ladra. In realtà, la ragazza è stata vittima di un piano ordito da Kaan. La giovane deciderà allora di chiudere per sempre con Bolat, il quale però rifiuterà di prendere indietro l'anello di fidanzamento che Eda vorrebbe restituirgli.

Serkan festeggia il compleanno con Eda

Le anticipazioni delle puntate di Love is in the air, che verranno trasmesse su Canale 5 da lunedì 28 giugno a venerdì 2 luglio, prendono il via dalla cena che Eda organizzerà per Serkan e Selim proprio nel giorno del compleanno del businessman.

Bolat resterà male quando scoprirà di non dover passare la serata con Eda, ma in realtà le intenzioni della fioraia saranno proprio quelle di capire che sentimenti il 'finto' fidanzato prova per lei. E in effetti, dopo aver discusso con la ex, Serkan raggiungerà Eda in un ristorantino e resterà con in sua compagnia. La giovane consegnerà il suo regalo: un mappamondo.

Eda avrà l'incarico di ristrutturare una tenuta, affiancata da un architetto paesaggista molto famoso. Decisa a non stare troppo a contato con Serkan del quale si sta innamorando, la giovane andrà alla tenuta con al sua auto malmessa. Serkan dovrà correre in suo aiuto perché la macchina si guasterà. Intanto, Melek verrà raggirata da Kaan che cercherà di carpire i segreti della ArtLife.

Proprio quando le cose tra Eda e Serkan sembreranno procedere serenamente, dopo la scoperta che il brevetto dei loro lampadari è stato messo sul mercato da Kaan prima della sua azienda, Bolat accuserà Eda di essere una ladra. Quest'ultima, scapperà via dall'azienda sentendosi umiliata. Tutti i dipendenti resteranno colpiti del modo in cui Serkan ha trattato ingiustamente Eda.

Eda vuole chiudere con l'architetto

Dopo aver riflettuto e parlato con le sue amiche, Eda andrà da Serkan per ridargli l'anello di fidanzamento ma Bolat non vorrà accettarlo. La giovane fioraia dirà di non voler avere più nulla a che fare con lui.

In azienda però l'assenza di Eda si farà sentire poiché mancheranno le sue firme per chiudere un lavoro.

Contattata da Engin, il quale le garantirà l'assenza di Serkan, Eda andrà alla ArtLife ma Bolat la raggiungerà per parlare con lei. Ne seguirà una nuova lite. Frattanto, la giornalista che ha reso pubblico il contratto tra Eda e Serkan chiamerà Ceren per rivelare il nome di chi le ha dato il documento.

La presenza di Selim distoglierà la giornalista dal dire la verità, e intanto Eda comunicherà a Serkan di volersi licenziare per chiudere con lui. L'architetto chiederà alla giovane una prova per potersi fidare di nuovo di lei. Sarà Fifi ad ottenere le registrazioni del giorno in cui Eda è andata dal notaio per depositare il brevetto: la ragazza non ha avuto contatti con altre persone. Ferit, deluso da Selim, rivelerà a Eda di aver dato lui stesso il contratto alla giornalista.

Intanto, Melo capirà di essere stata presa in giro da Kaan e Fifi capirà che proprio il nemico di Serkan ha sottratto le foto del lampadario di nascosto. Aiutata da Melo, Fifi riuscirà ad attirare Kaan in una trappola. Preso il cellulare dell'uomo, le due manderanno al Eda le foto del brevetto rubato.