Nelle prossime puntate di Love is in the air emergerà la verità sulla morte dei genitori di Eda. Le anticipazioni turche rivelano che ci sarà un colpo di scena, quando si scoprirà che esiste una connessione tra il decesso dei coniugi Yildiz e le azioni di Alptekin, il padre di Serkan.

Nelle puntate italiane in onda nelle prossime settimane si apprenderà dalla protagonista che i suoi genitori morirono in seguito al crollo di una casa in cui erano andati in vacanza. Nel corso delle trattative con un facoltoso imprenditore edile, Ferit verrà a conoscenza della drammatica vicenda avvenuta venti anni prima e chiederà al padre di Serkan delle spiegazioni.

Quest'ultimo confermerà di essere uno dei responsabili dell'accaduto.

Anticipazioni turche di Love is in the air: Eda racconta a Serkan come morirono i suoi genitori

I telespettatori italiani scopriranno nelle puntate prossimamente in onda su Canale 5 come morirono i signori Yildiz. Tutto inizierà quando Serkan chiederà a Eda da quanto tempo soffre di claustrofobia. Lei gli rivelerà che venti anni prima i suoi genitori andarono fuori per un weekend per il loro anniversario di matrimonio, lasciandola dalla zia. In seguito rimasero uccisi dal crollo della casa che avevano affittato e, quando Ayfer seppe cos'era accaduto, si disperò. La ragazza gli confesserà di soffrire di claustrofobia dal giorno in cui, sentendo le urla della zia, non riuscì ad uscire dall'armadio in cui si era chiusa per giocare.

L'architetto, dopo aver ascoltato il racconto di Eda, cercherà di consolarla. Le anticipazioni turche rivelano che da qui in poi si svilupperà la storyline che collega il tragico evento che colpì la famiglia Yildiz ad Alptekin.

Ferit fa un accordo svantaggioso con Akman e Serkan non accetta: Love is in the air, trame turche

Le anticipazioni turche di Love is in the air rivelano che Ferit vorrà fare colpo su Alptekin, che lo assumerà come consulente della holding di cui fa parte l'ArtLife.

Per conquistare la sua benevolenza, penserà di stringere un accordo con il prestigioso imprenditore Efe Akman. Tuttavia, l'affare salterà quando Serkan riterrà alcune clausole presenti nell'accordo svantaggiose per lo studio di architettura e si rifiuterà di concludere.

Secondo quanto inserito nel contratto, l'ArtLife dovrebbe prendersi la responsabilità degli incidenti che potrebbero avvenire nelle strutture costruite da entrambe le imprese.

Ferit non digerirà il rifiuto di Bolat e chiederà all'avvocato di Akman il motivo di queste clausole vessatorie.

Alptekin rivela di essere stato 20 anni prima responsabile del crollo di una casa: trame turche di Love is in the air

Dopo il rifiuto di Serkan, l'avvocato di Efe Akman spiegherà che il suo cliente ha voluto l'inserimento di tutte quelle condizioni poiché, venti anni prima, Alptekin e un suo socio fecero costruire una casa utilizzando materiale scadente per il muro portante dell'edificio.

A seguito di ciò, l'abitazione crollò e provocò la morte di due persone. Dunque, conoscendo i trascorsi del Bolat senior, l'imprenditore ha voluto proteggersi sin dall'inizio. Stando alle anticipazioni di Love is in the air in onda nelle prossime settimane, Alptekin confesserà di essere stato uno dei responsabili della morte di quelle due persone, proprio a causa dell'uso di materiali non adatti alla costruzione di un muro reggente.