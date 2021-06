Si sono celebrati nel pomeriggio di venerdì 18 giugno alle 17 i funerali di Michele Merlo, ex allievo e cantante di Amici. In tantissimi tra fan e amici hanno voluto dargli un ultimo saluto nello stadio del suo paese natale, Rosà. In aria tanti palloncini bianchi, mentre riecheggiavano i versi delle sue canzoni. Alla camera ardente aperta in Certosa a Bologna nei giorni scorsi, anche la cantante salentina Emma Marrone, sua coach ad Amici 16. Nel giorno dell'ultimo saluto, i genitori di Michele hanno voluto condividere un suo messaggio. La madre e il padre hanno voluto dire addio al loro unico figlio attraverso le sue parole.

L'ultimo messaggio del cantante Michele Merlo

Nel giorno dell'addio, i genitori di Michele Merlo, hanno scritto una lunga lettera in cui dopo aver ringraziato tutti per l'affetto e la vicinanza ricevuti in questi giorni, hanno pubblicato l'ultimo messaggio del loro figlio scomparso a soli 28 anni per una leucemia fulminante che non gli ha lasciato scampo. I genitori hanno detto di essere provati da un dolore immenso che non avrà mai fine e di voler consegnare a tutti una preghiera perché Michele, oltre a essere il loro figlio, era anche un artista a volte dimenticato, incompreso, tormentato da emozioni che riusciva a sfogare attraverso le sue canzoni, perché solo così sentiva di essere se stesso.

Suo padre e sua madre, hanno poi chiesto ai tanti fan, di condividere l'ultimo messaggio di Mike Bird alle 17 in punto, ora dei funerali, così si sarebbero sentiti meno soli in un momento così pieno di dolore. I genitori del cantante hanno precisato che da domani lasceranno parlare di nuovo i loro legali, ma nel giorno dell'addio a Michele era giusto farsi sentire e ringraziare tutti.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Michele Merlo e la sua ultima riflessione sulla vita scritta

Nel suo ultimo messaggio, Michele Merlo aveva scritto: "Abbiamo il cuore stanco perché la vita l'abbiamo rincorsa". Aveva poi anche aggiunto che per dire la verità ci vuole forza.

Mike Bird diceva anche che "un giorno troveremo la pace e sarà più semplice di quello che crediamo perché basterà accettare il buio.

Viviamo, ricordiamo e soffriamo per sempre". Intanto, non si fermano in questi giorni le dimostrazioni di affetto per lui. I social sono inondati di sue foto, di ricordi, dediche e preghiere in sua memoria. Da Riccardo Marcuzzo alla sua ex fidanzata ai tempi di Amici, Shady, da Ermal Meta, alla stessa Emma Marrone che nelle scorse ore sul suo profilo Instagram gli ha dedicato un ultimo brindisi.