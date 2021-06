Sono passati pochi giorni da quando Michele Merlo se ne è andato: il 28enne è stato sconfitto da un'emorragia celebrale causata da una leucemia fulminante. Mentre la famiglia chiede chiarezza su quello che è successo al ragazzo prima del ricovero in ospedale, la fidanzata Luna ha reso pubbliche le sue ultime parole prima di sentirsi male. L'artista lanciato da Amici, inoltre, sta spopolando su Spotify con molte canzoni, segno che i fan non hanno alcuna intenzione di dimenticarlo.

Lo sfogo di Luna Shirin Rasia, dolce metà di Michele Merlo

Erano fidanzati da meno di un anno, ma Michele Merlo e Luna Shirin Rasia avevano un legame fortissimo, spezzato dalla malattia che ha colpito il ragazzo pochi giorni fa.

A rendere pubblici alcuni dettagli inediti di questa riservata storia d'amore, è stata la giovane in un'intervista rilasciata subito dopo la morte del cantante.

La compagna dell'ex allievo di Amici ha fatto sapere di averlo contattato sui social network pochi mesi fa e di essersi ritrovata a casa sua non molto tempo dopo.

"Era destino che dovevamo incontrarci. Lui mi ha salvata e io gli ho ricordato cosa significa credere nelle belle cose", ha fatto sapere Luna ad un quotidiano di Vicenza.

La leucemia che ha portato via l'artista 28enne, gli ha impedito di far ascoltare alla sua dolce metà una canzone che aveva scritto per lei: "L'ho pregato di cantarmela, ma non stava bene e mi ha detto che l'avrebbe fatto presto davanti ad un tramonto".

Il ricordo di Michele Merlo, morto a 28 anni

Luna ha anche raccontato che Michele l'aveva preparata al fatto che la canzone in questione non era positiva, anzi parlava di una storia d'amore finita ma non per mancanza d'affetto.

"Forse il testo è ancora nel telefono, ma lo leggerò con calma e quando sarò pronta", ha aggiunto la fidanzata dell'artista lanciato dal programma "Amici" di Maria De Filippi nel 2017.

La giovane ha anche reso pubblici alcuni toccanti particolari del momento che ha preceduto il malore di Merlo: "La sera prima del ricovero guardavamo un film e scherzando mi ha detto, amore sento che il paradiso mi sta chiamando".

La compagna del cantautore 28enne, poi, ha ricordato i drammatici istanti di qualche giorno fa con queste parole: "Dopo poco ho chiamato l'ambulanza, non l'ho visto più cosciente".

Il supporto dei fan a Michele Merlo

Sono passati pochi giorni dalla morte di Michele Merlo e il mondo del web è ancora sotto choc. Sono moltissime le persone che non riescono a farsi una ragione del fatto che un ragazzo di appena 28 anni sia scomparso in seguito ad una malattia improvvisa e probabilmente incurabile (leucemia fulminante e conseguente emorragia celebrale).

Tra i tanti che hanno iniziato a seguire la carriera del cantautore sin dagli esordi ad Amici, spiccano quelli che oggi gli stanno dimostrando affetto e vicinanza facendolo rivivere tramite le canzoni che ha scritto nel suo breve percorso artistico.

Nelle ultime ore, infatti, molti inediti di quello che nel talent-show si faceva chiamare Mike Bird sono in vetta alle classifiche musicali, soprattutto su quella di Spotify.

Tra i brani più ascoltati e scaricati degli ultimi giorni, infatti, ci sono alcuni dei successi del cantante scoperto da Maria De Filippi nel 2017: "Aquiloni" al secondo posto, "Tutto per me" al quarto, "Mare" al sesto, "Vorrei proteggerti dal mondo" al dodicesimo, "Non mi manchi più" al trentunesimo.

I fan di Michele, dunque, non smettono di ascoltare la sua musica, anzi si augurano che il pezzo che aveva scritto per Luna e che non ha fatto in tempo a registrare, presto possa diventare edito proprio per portare avanti la sua memoria.