Le anticipazioni della nuova serie Mr Wrong - Lezioni d'amore, riservano diverse novità per i telespettatori. Nella sesta puntata, che andrà in onda il 7 giugno su Canale 5, Ezgi si presenterà alla festa del circolo di tennis insieme a Cansu e Deniz, mentre Özgür seguirà la donna di nascosto.

Inal sarà desiderosa di incontrare il dottor Serdar e farà di tutto pur di attirare la sua attenzione. Durante l'evento, però, Ezgi deciderà di seguire i consigli di Özgür e andrà via prima di concludere qualcosa di concreto con il medico, anche se poi si pentirà.

Nel frattempo Ozan, amico di Atasoy, prenderà una bella cotta per Deniz, ma il primo incontro con la donna non sarà dei migliori.

Anticipazioni Mr Wrong: Cansu delusa da Levent

Nella sesta puntata di Mr Wrong, Cansu verrà assai delusa da Levent, poiché l'uomo non riuscirà a confessare a sua figlia Zeynep che lei è la sua fidanzata, bensì dirà alla ragazza che la donna appena conosciuta non è altro che la responsabile delle pubbliche relazioni del suo ospedale.

Nel frattempo Ezgi si recherà all'evento del circolo di tennis, dove sarà presente anche il dottor Serdar Öztürck e sarà seguita da Özgür: l'uomo si nasconderà dietro a un albero e col cellulare darà alcuni consigli utili alla donna, affinché riesca a conquistare il bel medico.

Poi, durante il pomeriggio al circolo, accadrà qualcosa di inaspettato e l'amico, nonché socio di Özgür, di nome Ozan, avrà un colpo di fulmine per Deniz.

Ezgi segue i consigli di Özgür

Ozan tenterà di avere un primo approccio con Deniz, ma la donna non avrà una reazione tanto positiva, anzi tratterà l'uomo in malo modo. Nonostante la reazione di Deniz, Ozan non cambierà idea su di lei e farà di tutto per incontrarla di nuovo.

Intanto Ezgi seguirà i consigli di Özgür e a un certo punto andrà via dal circolo insieme all'uomo. Una volta tornata a casa, Ezgi riceverà la telefonata di sua cugina Cansu: la donna le chiederà come mai sia andata via prima e gli dirà che intorno a Serdar è pieno di ragazze. Le parole di Cansu manderanno Ezgi in paranoia, tanto da pentirsi amaramente di essere andata via dal circolo di tennis.

Deniz ha uno scontro con Ozan

Ezgi chiederà alla cugina Cansu di rimanere alla festa del circolo di tennis e di controllare tutto ciò che accade intorno al dottor Serdar. Poco dopo, però, Cansu tornerà a casa insieme a Levent, sarà così che Deniz resterà da sola e deciderà di andarsene anche lei dal circolo, ma inizialmente non ci riuscirà, poiché avrà l'auto bloccata.

In seguito Deniz incontrerà di nuovo Ozan, con il quale avrà un altro scontro. Nel frattempo Ezgi non farà altro che pensare ai suoi problemi e all'improvviso deciderà di andare dal suo vicino di casa per confidarsi. Inal confesserà a Özgür di essere affranta, per esser andata via dal circolo e aver lasciato Serdar in compagnia di tante altre belle ragazze, ma l'uomo non sarà d'accordo con la sua visione.

Ezgi riceve una telefonata da Serdar

Özgür sarà convinto che Ezgi abbia fatto bene ad andar via dal circolo di tennis, poiché secondo il suo pensiero, se la donna fosse rimasta lì, l'unica cosa che poteva accadere tra lei e Serdar sarebbe stata un'avventura di una notte. Poco dopo, però, Ezgi riceverà un'inaspettata telefonata proprio dal dottor Serdar: la donna non saprà come comportarsi, così andrà nuovamente a chiedere un consiglio a Özgür. Quest'ultimo cercherà di convincere Ezgi a farsi desiderare e a fingere di non aver risposto alla chiamata perché era impegnata con un altro uomo, con lo scopo di far pensare a Serdar che lei sia una donna difficile da raggiungere.

Poi Atasoy consiglierà a Inal di richiamare il medico, ma non prima della mattina seguente.

La sera stessa, però, Ezgi riceverà un'altra chiamata da Serdar.

Ezgi sogna Özgür

Ezgi sarà desiderosa di tornare da Özgür, per dirgli dell'ennesima telefonata ricevuta da Serdar, ma all'improvviso si addormenterà.

Poco dopo Ezgi farà un sogno molto particolare, nel quale Özgür le confesserà di essersi innamorato di lei.