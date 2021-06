Lavori in corso per la nuova domenica pomeriggio autunnale di Canale 5. Le ultimissime sui palinsesti Mediaset 2021-2022, rivelano che in questi giorni si stanno tenendo nuove riunioni per decidere quelle che saranno le novità della programmazione televisiva dei prossimi mesi. Barbara d'Urso, dopo essere stata al timone della domenica pomeriggio per anni, lascerà spazio ad una nuova produzione e tra i candidati pronti a prendere il suo posto ci sarebbero Silvia Toffanin e Gerry Scotti.

Barbara d'Urso fuori dalla domenica di Canale 5

Nel dettaglio, le indiscrezioni sui prossimi palinsesti autunnali Mediaset rivelano che non ci sarà più spazio per la messa in onda di Domenica Live, la trasmissione del dì di festa di Canale 5, condotta da Barbara d'Urso, che da diversi anni ormai teneva compagnia al pubblico della rete ammiraglia.

Per la nuova stagione televisiva sembrerebbe che l'imperativo sia quello di puntare su un rinnovamento generale che riguarderebbe conduttori e contenuti.

L'ipotesi al vaglio, infatti, sarebbe quella di tornare a puntare sull'intrattenimento puro, abbandonando la cronaca e l'attualità che per anni hanno imperversato nella domenica pomeriggio di Canale 5 con le trasmissioni di Barbara d'Urso.

Gerry Scotti potrebbe approdare nella domenica pomeriggio

Al suo posto, quindi, a partire dal prossimo mese di settembre potrebbe arrivare la coppia composta da Gerry Scotti e Silvia Toffanin. Per il primo, infatti, si parla di un possibile approdo nella fascia che va dalle 14 in poi, con il remake di un programma che in passato è stato un titolo di successo delle reti Mediaset.

Trattasi di Scene di un matrimonio, la trasmissione che per anni è stata condotta con successo da Davide Mengacci e che tornerebbe in onda quest'anno con una nuova edizione.

Al timone potrebbe esserci il re dei quiz preserale, anche se al momento non ci sono ancora conferme ufficiali su questa ipotesi.

Silvia Toffanin, ipotesi nuovo programma domenicale su Canale 5

A seguire, poi, dalle 17 in poi la linea potrebbe passare nelle mani di Silvia Toffanin, la quale sarebbe in pole position per la conduzione di una nuova trasmissione.

In tal caso, però, Silvia Toffanin non perderebbe la conduzione di Verissimo, il talk show del sabato pomeriggio Mediaset, che ormai è diventato uno dei punti di riferimento per il pubblico della rete ammiraglia Mediaset.

Insomma una domenica pomeriggio che potrebbe essere completamente rivoluzionata, a discapito di Barbara d'Urso che dal prossimo settembre resterà solo al comando di Pomeriggio 5, il talk show quotidiano che potrebbe essere ridotto nella durata, passando da 90 a 45 minuti circa.