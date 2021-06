Le reti televisive stanno scaldando i motori pensando alla ripartenza autunnale. Mediaset, in particolare, sta già predisponendo i nuovi palinsesti per la stagione 2021-2022. Stando alle indiscrezioni trapelate in questi giorni, potrebbero ritornare in onda, dopo tanti anni, programmi amati dal pubblico e non più realizzati come il reality "La Fattoria" e "Lo show dei record". Ad avere un ruolo di primo piano, Barbara D'Urso, una delle conduttrici di punta dell'ammiraglia televisiva Mediaset. La sessantaquattrenne potrebbe infatti ritornare al timone di una delle trasmissioni più seguite di Canale 5.

Nessun ridimensionamento per Barbara D'Urso che potrebbe ritornare in prima serata

Da giorni, circolavano insistenti voci su un possibile ridimensionamento di Barbara D'Urso. Stando alle indiscrezioni lanciate dal sito Dagospia, la conduttrice partenopea sarebbe rimasta al timone solo di Pomeriggio 5. La domenica e la prima serata avrebbero avuto un cambio di conduzione, vedendo approdare Elisa Isoardi, ex naufraga de L'Isola dei Famosi, o addirittura Stefano De Martino, che avrebbe lasciato la Rai per far ritorno a Mediaset. Nelle scorse ore, pare che questi rumors possano essere archiviati perché Barbara D'Urso, non solo potrebbe ritornare in onda in prima serata, ma lo farebbe con un programma da lei già condotto in passato e di grande successo: "Lo show dei record".

Lo show dei record pronto a tornare su Canale 5

Dopo molti anni, potrebbe tornare su Canale 5, "Lo show dei record", programma andato in onda per la prima volta nel lontano 2006. Le prime due edizioni sono state condotte da Barbara D'Urso, la terza edizione da Paola Perego, la quarta e la sesta da Gerry Scotti, la quinta da Teo Mammucari, la settima da Enrico Papi.

Nel 2018, l'emittente televisiva Sky annunciò di aver acquistato il programma, trasmesso poi con il titolo de "La notte dei record" sul canale TV8. Molto seguita fu l'edizione del 2015, quando Gerry Scotti ebbe accanto a sé un co-conduttore d'eccezione, suo figlio Edoardo.

Nel 2020, Mediaset aveva annunciato il ritorno del programma in primavera con al timone Ilary Blasi, conduttrice de L'Isola dei Famosi, e l'attore Claudio Amendola.

Il 13 marzo 2020, venne comunicata la notizia che la messa in onda della trasmissione era stata rinviata a settembre. In seguito, c'e stata l'interruzione forzata a causa dell'emergenza COVID-19 e la messa in onda è stata definitivamente rinviata al 2021. Che questa possa essere la volta buona per il ritorno del programma? E poi, sarà davvero condotto da Barbara D'Urso? Non resta che aspettare ulteriori indizi per scoprirlo.