Non c'è pace per la coppia composta da Can Yaman e Diletta Leotta. I due protagonisti del Gossip continuano ad essere al centro dell'attenzione e, da parte dei fan maggiormente scettici, non mancano le polemiche e i dubbi su quella che viene definita ormai la coppia dell'estate. In queste ore, sono apparse nuove foto dei due fidanzati mentre si scambiano il loro primo bacio ufficiale "pubblico". Dopo aver intrapreso la strada della riservatezza, Can e Diletta si sono lasciati andare e sono stati paparazzati in tenere effusioni durante il loro soggiorno a Capri.

Arriva il primo bacio pubblico tra Can Yaman e Diletta Leotta

Nel dettaglio, i due innamorati sono stati beccati nel momento in cui si scambiavano il loro primo atteso bacio di coppia all'interno della "Grotta Azzurra" di Capri, in occasione di uno dei loro weekend insieme.

Can e Diletta, quindi, dopo aver cercato di tenere nascosto o per meglio dire "riservato" il loro amore, hanno ceduto al fascino del primo bacio pubblico che in queste ore sta facendo il giro del web e dei social.

Eppure, non tutti credono nella buona fede di questa paparazzata e sostengono ancora che sia tutto scritto e architettato a tavolino, per finire in prima pagina sulle riviste di gossip.

L'attacco di Rosica dopo le foto del bacio tra Yaman e Leotta

Di questo ne è praticamente certo l'esperto di gossip, Alessandro Rosica che sul suo profilo Instagram ha postato la foto del bacio, scrivendo che a questo punto mancherebbe ancora un altro step importante per la coppia.

Secondo Rosica, a breve, potrebbe esserci la presentazione ufficiale di Diletta Leotta alla famiglia di Can Yaman, dato che fino a questo momento la conduttrice sportiva non ha ancora avuto modo di incontrare di persona i genitori dell'attore turco protagonista della soap opera Mr Wrong - Lezioni d'amore in onda su Canale 5.

In attesa di scoprire quali saranno i prossimi risvolti di questa love story, anche molti fan sembrano avere dei dubbi sul bacio tra Can e Diletta nella Grotta Azzurra di Capri.

La nuova polemica dei fan sul bacio tra Can e Diletta

"Ed ecco il bacio programmato, con tanto di fotografo con loro", ha sentenziato un fan che ha ammesso di non credere a questa situazione.

"Somiglia più ad un fotoromanzo", ha scritto invece un altro utente mentre qualcun altro sottolinea il fatto che in diverse interviste, Can e Diletta avevano ammesso di essersi promessi riservatezza, ma a quanto pare non stanno mantenendo fede a tale parola.

"Questo è un bacetto che si danno i genitori con i bimbi. Sembra un bacio a stampo", ha sottolineato ancora un utente dopo la visione delle attese foto del primo bacio pubblico della coppia.