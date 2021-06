Il cantante Sangiovanni è stato protagonista di un episodio spiacevole. L'ex concorrente di Amici in una Instagram story ha postato delle emoticon con espressione di disgusto, chiarendo che quello stato d'animo non era di certo provocato dal fatto di essere ubriaco. Nella serata dell'11 giugno il diciottenne era in compagnia di Giulia Stabile, la fidanzata vincitrice del talent di Maria De Filippi, che l'ha raggiunto a Vicenza per festeggiare il compleanno della cugina: a dimostrazione di ciò, alcuni scatti che vedono i due insieme. Inizialmente hanno cominciato a circolare diverse ipotesi intorno a tale story, tuttavia la ballerina non ha nulla a che fare con il fastidio di Sangio.

Quest'ultimo poco fa ha chiarito la questione: un uomo lo ha insultato per strada solo perché era vestito di fucsia. Il discorso fatto dal cantautore in difesa della libertà che ognuno dovrebbe avere si è diffuso subito in maniera virale sui social.

Brutto incontro per il cantante

La serata di Sangiovanni di venerdì 11 giugno non si è conclusa nel migliore dei modi. Sebbene fosse in compagnia della sua Giulia, con il quale il rapporto va a gonfie vele visto che i due non perdono occasione di saltare su un treno e passare del tempo insieme, mentre camminava per le vie della sua città ha avuto uno spiacevole un incontro. "A un certo punto incrocio un tipo che mi guarda e fa: ‘Ma non ti vergogni?

’. Ero vestito di fucsia", ha spiegato il cantante in una Instagram story.

Il fucsia è da sempre il colore che identifica il cantante: lui stesso in più occasioni ha specificato che è un colore che lo rilassa e che lo fa sentire a suo agio. Il diciottenne ha proseguito affermando che di certo non ha raccontato l'episodio perché ci sta male, né darebbe a nessuno la soddisfazione di vederlo soffrire, però per lui è stato spunto di una riflessione che ha condiviso con i fan.

Sangio sui social: 'In Italia forte chiusura mentale'

"Volevo dirvelo per farvi riflettere su quanto in Italia ci sia una forte chiusura mentale, forse non solo in Italia - ha continuato Sangiovanni - Non siamo liberi di essere quello che vogliamo essere" ha aggiunto il cantante che però è convinto che le cose possano cambiare.

Sangio ha affermato che non ha intenzione di sottomettersi a chi lo giudica per un colore indossato, anzi l'ex allievo di Amici ha sottolineato che ogni tipo di libertà personale va rispettata.

Infine, Sangio ha ringraziato per il sostegno e l'affetto che i sui fan gli dimostrano ogni giorno e ha fatto ai follower un regalo inaspettato cantando un po' di "Malibù". Non è escluso che Giulia si trovasse ancora con lui, anche perché sui social qualcuno ha sottolineato di aver sentito la voce della ballerina che cantava anche lei la canzone. Sangiovanni, d'altra parte, può contare sempre sulla fidanzata che è la sua fan numero uno dal giorno zero, come loro stessi amano ripetere.