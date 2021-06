Le anticipazioni della nuova soap opera turca Love is in the Air, dal titolo originale Sen çal kapimi, sono ricche di novità. Nelle puntate che verranno trasmesse dal 14 al 18 giugno su Canale 5, Eda Yildiz e Serkan Bolat (Kerem Bürsin) continueranno a fingere di essere fidanzati e per rendere il tutto ancora più credibile, la donna penserà di portare alcuni dei suoi abiti e le sue cose personali a casa dell'imprenditore. Uno degli obiettivi di Eda e Serkan sarà quello di apparire, agli occhi di Selin e Ferit, come una vera coppia innamorata. Nel frattempo Kaan penserà di chiudere ogni rapporto con Melek (Elçin Afacan), a causa della sua frequentazione con il suo nemico Serkan, così annuncerà la decisione presa alla donna.

Poi l'uomo organizzerà una nuova trappola per Bolat e consegnerà a Fatima le prove del finto fidanzamento tra l'imprenditore e Eda.

Anticipazioni Love is in the Air: Serkan invita a cena Selin e Ferit

Nelle prossime puntate di Love is in the Air, Serkan Bolat inviterà a cena la sua ex fidanzata Selin, insieme al suo nuovo compagno Ferit. Frattanto Eda avrà una particolare idea: la donna vorrà portare le sue cose personali a casa di Serkan, affinché Selin non si accorga che il loro fidanzamento è una farsa, ma Bolat avrà molti impegni e si rifiuterà di accompagnarla. La donna non potrà uscire dall’ufficio, così chiederà aiuto a Melek, Erdem e Figen, durante il trasporto, però, i tre verranno intercettati da Ayfer, la quale non sarà convinta delle loro scuse.

In seguito Eda e Serkan faranno di tutto pur di sembrare una coppia innamorata agli occhi di Selin e Ferit. Sarà così che Eda comincerà ad allestire la casa dell’uomo in modo che sembri un vero e proprio nido d’amore.

Kaan passa a Fatima le foto di Eda e Serkan

Eda non riuscirà a trovare la scatola con i suoi vestiti, così chiamerà Melek e le chiederà che fine abbiano fatto.

In seguito Kaan dirà a Melek che non potranno più frequentarsi, a causa della conoscenza che lei ed Eda hanno con l’imprenditore Serkan Bolat, suo acerrimo nemico da sempre. Nel frattempo Serkan, Eda, Selin, Ferit, Engin e Piril si recheranno ad Antalya, per la cerimonia di premiazione e per concludere l’affare del Golf Resort.

Kaan, intanto, continuerà ad organizzare i suoi loschi piani ai danni di Serkan e passerà a Fatima le fotografie che provano il finto fidanzamento dell'imprenditore con Eda. Successivamente Serkan incontrerà Birol, per alcune questioni di lavoro e durante il confronto con l'uomo scoprirà la sua difficile situazione con la moglie Sevil. Bolat penserà di aiutare l'uomo a riconciliarsi con la sua amata e chiederà una mano a Eda affinché i due si tranquillizzino e firmino il contratto. Infine, Kaan attuerà un nuovo piano ai danni di Serkan e tenderà una trappola all'uomo.