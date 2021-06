Lavori in corso per la domenica pomeriggio di Canale 5. Per i palinsesti autunnali della prossima stagione ci saranno delle modifiche importanti legate alla programmazione del dì di festa. Barbara d'Urso non sarà più al timone della sua Domenica Live e al posto suo potrebbe arrivare Silvia Toffanin. La regina del sabato pomeriggio di Canale 5 potrebbe approdare alla guida di un nuovo programma che dovrebbe andare in onda dalle 17 in poi.

La nuova domenica pomeriggio di Canale 5: si punta su Silvia Toffanin

Nel dettaglio, per la nuova domenica pomeriggio di Canale 5, in casa Mediaset vorrebbero puntare sul volto garbato ed elegante di Silvia Toffanin.

La conduttrice, nel corso di questi anni, è riuscita a imporsi al sabato pomeriggio con il suo talk show glamour, Verissimo, che è stato in grado di mettere sempre "KO" la concorrenza Rai.

Adesso, dopo la fuoriuscita di Barbara d'Urso dal pomeriggio festivo Mediaset, ecco che Silvia Toffanin potrebbe ritrovarsi al timone di un programma che, in parte, ricorderebbe uno dei titoli storici della televisione commerciale: La domenica del villaggio.

L'idea per il nuovo programma domenicale di Silvia Toffanin

L'obiettivo della trasmissione, in onda fino al 2005 in tv, era quello di far conoscere borghi e paesi caratteristici delle regioni italiane, insieme ai prodotti tipici del territorio. Un format non lontano da Linea Verde, la storica trasmissione della domenica mattina di Rai 1, che anche quest'anno ha ottenuto una media superiore al 22% di share.

E così, Silvia Toffanin si ritroverebbe al timone di un nuovo programma domenicale nella fascia 17-18:45 ma al momento non ci sarebbe ancora l'ok definitivo. Tutto, infatti, dipenderebbe anche dalla trasmissione che andrebbe in onda alle 14:00 e che farebbe quindi da traino al programma della Toffanin, scontrandosi con la riconfermata Domenica In di Mara Venier.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Le vacanze di Toffanin e Piersilvio Berlusconi

In attesa di scoprire se la trattativa andrà in porto e se Silvia Toffanin approderà per davvero alla domenica pomeriggio di Canale 5 a partire dal prossimo autunno, in queste settimane la conduttrice si gode le sue vacanze in compagnia del compagno Piersilvio Berlusconi e dei loro due figli.

I due sono stati paparazzati mentre si godevano una giornata di assoluto relax al mare, a Portofino: per loro è un'oasi di tranquillità, perfetta per poter trascorrere delle giornate in compagnia della famiglia.

E, quest'anno, Portofino potrebbe essere anche il luogo ideale per riflettere su quelli che saranno i prossimi impegni professionali di Silvia Toffanin su Canale 5 e, più in generale, quale sarà il nuovo asset della domenica pomeriggio Mediaset.