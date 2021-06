Torna l'angolo dedicato alle anticipazioni settimanali di Tempesta d'amore. La TV Soap, nata in Germania, va in onda su Rete 4, dal lunedì al venerdì, alle 19:35. Nelle puntate dal 21 al 27 giugno, il pubblico potrà assistere a eventi che incideranno profondamente sulla vita dei personaggi. In particolare, Ariane dirà la verità a Selina e sarà pronta a ritirare la denuncia contro Christoph, ma continuerà a pensare a nuovi modi per rovinare la vita del suo nemico. Erik sfiderà Werner a scacchi, ma perderà la partita, mentre Maja e Maximilian passeranno delle ore piacevoli insieme.

Tempesta d'amore, anticipazioni dal 21 al 27 giugno: Ariane fingerà di non volersi più vendicare

Nelle prossime puntate di Tempesta d'amore, Christoph e Selina saranno entusiasti del loro rapporto. Sfrutteranno ogni occasione per stare assieme, ma i piani di Ariane non faranno altro che rovinare la loro felicità. All'improvviso, però, la dark lady fingerà di non voler più ricorrere alla vendetta e di essere disposta a cambiare. Inoltre, affermerà anche di voler chiedere aiuto a una psicologa. Le cose, in realtà, saranno ben diverse. Ariane, infatti, sarà intenzionata a proseguire con le sue meschine strategie, in modo da riuscire a rovinare la vita del povero Christoph.

Spoiler di Tempesta d'amore fino al 27 giugno: Ariane ammetterà di non essere stata picchiata da Christoph

Le anticipazioni di Tempesta d'amore rivelano che Ariane dirà a Selina di non essere stata davvero picchiata da Christoph, ma di aver usato del trucco per fingere di avere dei lividi. Questa confessione lascerà Selina senza parole e la spingerà a dubitare della bontà della sua amica.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso Clicca qui e vinci un buono Amazon da 50 euro

Ariane le assicurerà che ha agito solo per il suo bene, ma Selina non sarà disposta ad ascoltarla e non crederà alla sua versione dei fatti. La donna, inoltre, costringerà Ariane ad andare alla polizia per ritirare le accuse contro Christoph.

Erik, dopo essere venuto a conoscenza dell'accaduto, consiglierà ad Ariane di agire secondo i desideri di Selina.

Intanto, deciderà di affrontare Werner in una partita di scacchi: chi perderà sarà costretto a rinunciare alla sua parte di foresta.

Erik e Werner si sfideranno in una partita di scacchi

Nei prossimi episodi di Tempesta d'amore, in onda dal 21 al 27 giugno, Erik avrà la peggio nella partita a scacchi, ma non sarà disposto a mantenere la parola data. Si rifiuterà di rinunciare alla sua eredità e convincerà Ariane e Robert a lottare per la sua causa. Più tardi, Erik e Florian andranno a fare una passeggiata nel bosco, ma perderanno l'orientamento e non riusciranno a tornare indietro. Nel frattempo, Maximilian e Maja trascorreranno del tempo insieme perché il ragazzo avrà bisogno di alcune foto. Saranno dei momenti ricchi di divertimento.