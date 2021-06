In Germania, continuano ad andare in onda le puntate inedite di Tempesta d'amore. La TV Soap, trasmessa sul canale Das Erste, è giunta a una svolta decisiva, soprattutto per gli intrighi amorosi che stanno caratterizzando la vita dei protagonisti.

In particolare, ci sarà un cambiamento nel rapporto tra Maja e Florian. La ragazza, infatti, dopo aver incontrato un suo ex fidanzato, si renderà conto di non voler più soffrire per amore. Cercherà di dimenticare i suoi sentimenti per Florian e di dedicarsi totalmente ad Hannes.

Tempesta d'amore, anticipazioni tedesche: Florian tradirà la fiducia di Maja

Nelle prossime puntate di Tempesta d'amore, in onda a breve in Germania, Maja e Florian incontreranno numerose difficoltà. I loro sentimenti saranno più forti che mai, ma il coinvolgimento di Erik e Cornelius renderà impossibile il proseguimento della storia d'amore. Florian, infatti, in un primo momento, prometterà a Maja che l'aiuterà a incastrare suo fratello maggiore e a scagionare Cornelius, però, proprio nel corso della missione, ritornerà sui suoi passi perché non sopporterà di mettere nei guai Erik.

Maja sarà così delusa dal suo comportamento da non riuscire più a fidarsi di lui. Frustrata e stanca, deciderà di lasciare Florian e di prendersi un periodo per se stessa, ma l'arrivo di Hannes metterà tutto in discussione.

Trame dalla Germania di Tempesta d'amore: Maja riallaccerà i rapporti con un suo ex fidanzato

Le anticipazioni di Tempesta d'amore rivelano che, poco dopo la fine del rapporto tra Maja e Florian, al Furstenhof, arriverà un nuovo personaggio: Hannes. Maja, in realtà, conosce bene questo giovane perché, in passato, hanno avuto una relazione terminata con la partenza di lui per gli Stati Uniti.

Hannes, pentito del suo gesto, sarà pronto a rivelarle tutta la verità e le dirà che le sue azioni erano state dettate dal nonno di lei. Quest'ultimo, infatti, l'aveva pesantemente minacciato e costretto a lasciarla. Maja rimarrà senza parola, ma sentirà riaffiorare sentimenti sepolti da tempo.

Maja e Hannes inizieranno una storia

Nelle prossime puntate di Tempesta d'amore, Maja e Hannes trascorreranno sempre più tempo insieme. Tra i due ci sarà una notte di passione e la coppia sarà pronta a recuperare il tempo perduto. Florian, ovviamente, non riuscirà ad accettare questa situazione. Vedere Maja tra le braccia di un altro uomo lo ferirà profondamente, ma non potrà fare molto per cambiare le cose.

Il giovane cercherà di venire a capo della questione e chiederà a Maja di essere completamente sincera con lui. La ragazza apparirà molto presa dal nuovo rapporto, ma non riuscirà a dimenticare ciò che c'è stato con Florian.