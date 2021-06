Sta per arrivare su Canale 5 l'appuntamento con Temptation Island, il reality show delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia. In queste settimane, sono cominciate le registrazioni ufficiali in Sardegna, che come da tradizione dureranno 21 giorni, periodo in cui le coppie protagoniste metteranno alla prova il loro sentimento. Intanto, però, dai promo in onda su Canale 5 sono state svelate le prime due coppie ufficiali di questa edizione: Valentina e Tommaso e Claudia e Ste.

Al via le registrazioni di Temptation Island: anticipazioni su coppie e tentatori

Nel dettaglio, le prime anticipazioni su Temptation Island 2021 rivelano che quest'anno ci saranno sei nuove coppie che metteranno alla prova il loro sentimento all'interno del villaggio delle tentazioni di Canale 5.

Al momento, però, non si sa ancora se ci saranno dei personaggi famosi, dato che l'edizione Vip del reality show, normalmente prevista per settembre, quest'anno non andrà in onda.

Per quanto riguarda, invece, il numero dei tentatori saranno 25 (divisi tra uomini e donne) i single che proveranno a mettere alla prova le coppie in gara, così da poter permettere loro di capire se quello che provano nei confronti del rispettivo partener sia vero amore oppure no.

La prima coppia ufficiale è composta da Claudia e Ste

Ma chi sono le nuove coppie protagoniste di Temptation Island 2021? Dai promo in onda in queste ore su Canale 5, è stato svelato che una delle coppie è quella composta da Claudia e Ste. I due hanno svelato che avrebbero dovuto sposarsi lo scorso agosto, poi però a causa delle restrizioni dovute alla pandemia, hanno dovuto rinunciare al fatidico sì, rimandato a data da destinarsi.

In questo ultimo anno, però, Claudia ha raccontato che con il suo fidanzato ci sono stati dei momenti di forte tensione, tanto da arrivare a non essere più sicura del matrimonio.

Ste, al contrario, l'ha tranquillizzata ed ha ammesso di voler partecipare al reality show delle tentazioni, per dimostrarle che di lui si può fidare al 100%.

Riusciranno a superare l'ardua sfida di Temptation e a pensare così al tanto atteso matrimonio?

Valentina e Tommaso la seconda coppia di Temptation 2021

In attesa di scoprire come si evolverà il percorso di Claudia e Ste, la seconda coppia ufficiale di Temptation Island 2021 è quella formata da Valentina e Tommaso.

Lei ha 40 anni, lui 21 anni: a dividerli vi è una differenza di ben 19 anni ed è proprio questo il motivo principale che li ha spinti a mettersi in gioco all'interno del villaggio delle tentazioni di Canale 5. La coppia, infatti, vuole capire se è in grado di "sostenere" questa differenza età.