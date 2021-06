Fabrizio Cilli, ex cavaliere di Uomini e donne ed ex corteggiatore di Gemma Galgani, nelle ultime ore è finito al centro del gossip per una disavventura che lo ha fatto finire in ospedale. Attraverso il suo profilo Instagram, Fabrizio ha raccontato ai suoi follower cosa gli è capitato recentemente, rivelando di essere finito al pronto soccorso, dopo essere stato raggirato da una manager, che lo avrebbe drogato, in cambio di favori sessuali. L'ex cavaliere del dating show si è rotto il menisco ma, fortunatamente, non ha avuto conseguenze più gravi.

Uomini e Donne, Fabrizio Cilli contattato da una manager

Fabrizio Cilli ha rivelato che, qualche tempo fa, sarebbe stato contattato da una manager che lo aveva cercato per offrirgli la possibilità di prendere parte ad un programma televisivo. Dopo essersi messo d'accordo con la signora, Cilli è andato nell'appartamento della donna per discutere della questione. Fabrizio ha rivelato che le cose, quella sera, non sono andate come sperava, al punto che sarebbe finito in ospedale dopo essere stato drogato dalla manager.

Fabrizio Cilli drogato da una manager

Fabrizio Cilli ha aggiunto dettagli sulle sue storie Instagram, descrivendo cosa è accaduto nel dettaglio. La sera dell'appuntamento, l'ex cavaliere di Uomini e Donne ha rivelato di avere sorseggiato dell'acqua che gli aveva versato la donna e, subito dopo averla bevuta, di avere avuto dei problemi alla vista, vedendo offuscato ed ha confidando: ''Inizio a vedere offuscato, dopo poco sono svenuto''.

Fabrizio ha affermato che, quando è caduto a terra, privo di sensi, si è rotto il menisco del ginocchio destro e si è svegliato 10 ore dopo, nel letto della donna.

Uomini e Donne, le parole della manager a Fabrizio: 'Non ti crederà nessuno'

Fabrizio, al risveglio, ha affermato di avere parlato con la signora e, a detta dell'ex cavaliere di Uomini e Donne, la manager gli avrebbe detto: ''Non ti crederà nessuno''.

In una successiva storia su Instagram, Cilli ha rivelato perché la donna sarebbe arrivata ad approfittarsi di lui, dichiarando: ''Drogato da una manager in cambio di favori sessuali''. L'ex corteggiatore di Gemma Galgani ha soltanto aggiunto le sue fotografie mentre si trovava in ospedale e la descrizione di quanto sarebbe successo nell'appartamento della signora, ma non ha aggiunto ulteriori dettagli.

Al momento, infatti, Fabrizio non ha rivelato se si sia recato dalle autorità per denunciare l'accaduto o se siano stati già presi provvedimenti per indagare sulla vicenda. Non resta che attendere un po' di tempo, per scoprire come finirà la vicenda e se ci saranno conseguenze penali.