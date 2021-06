Ida Platano è stata protagonista di uno sfogo su Instagram. Scendendo nel dettaglio, la dama di Uomini e donne è stata insultata pesantemente da un haters. La persona in questione non si è limitata a parlare di lei, ma del suo ruolo di madre. Parole alla quale Ida ha deciso di non restare in silenzio. La parrucchiera bresciana ha invitato i suoi detrattori a pesare le parole.

Platano rompe il silenzio

Domenica 13 giugno, su Instagram, Ida Platano ha postato un breve video in compagnia di suo figlio. Tra i vari commenti ricevuti all'indirizzo della dama, è arrivato anche quello di un haters.

Scendendo nel dettaglio, l'utente ha rimproverato Ida di fare le coccole al figlio sui social solamente per avere visibilità. Inoltre, si è domandato come sia possibile che Platano parli sempre in modo strano: "Parli come una ritardata, ah dimenticavo lo sei". Infine, come se non bastasse il leone da tastiera ha criticato il ruolo di madre della dama bresciana: "Bestia di madre".

Di fronte alla pesante offesa, la diretta interessata ha deciso di non restare in silenzio. La protagonista del parterre femminile di Uomini e Donne ha esordito: "La gente non sta bene". Successivamente, ha invitato i leoni da tastiera a trascorrere in serenità e relax le domeniche d'estate. Con tono piccato, Platano ha chiosato: "Non sono una bestia, sono una madre".

Lo sfogo della dama

Non è la prima volta che Ida Platano deve fare i conti con gli haters. La diretta interessata quando era fidanzata con Riccardo Guarnieri è stata più volte additata come una persona pesante. Secondo alcuni, la relazione con l'ex cavaliere pugliese è giunta al capolinea per colpa sua. Ma non è tutto, Ida è stata presa di mira anche dopo la decisione di essere tornata all'interno del dating show di Canale 5.

Platano è spesso criticata anche per l'amicizia con Gemma Galgani. Capita spesso che sotto agli scatti della dama, vengano pubblicati dei commenti negativi. Nonostante la diretta interessata abbia sempre cercato di andare oltre, quando l'insulto è stato "troppo personale" Ida ha scelto di non restare in silenzio.

Ida e Roberta Di Padua: arriva il chiarimento

Di recente, Ida Platano è stata protagonista delle dinamiche avvenute a Uomini e Donne. La diretta interessata aveva attaccato Riccardo Guarnieri per l'ennesima relazione naufragata. Durante un viaggio, la dama ha incontrato casualmente Roberta Di Padua in aeroporto. Come raccontato dall'ex dama romana, le due hanno avuto un chiarimento. Inoltre, Roberta ha confidato di avere provato una certa empatia nei confronti dell'ex rivale in amore. In passato, le due donne hanno avuto in comune lo stesso uomo: Riccardo Guarnieri.