Roberta Di Padua è stata intervistata nei giorni scorsi dal Magazine di Uomini e donne e ha parlato dell'ennesimo scontro avuto con Riccardo Guarnieri circa un mese fa, all'interno dello studio del dating show di Maria De Filippi.

Di Padua e Guarnieri hanno da poco interrotto la loro storia d'amore e si sono confrontati per due volte in pubblico, discutendo le rispettive versioni dei fatti. Dopo l'ultimo confronto, però, i due non si sono più incontrati, a tal riguardo Roberta ha confessato: "Non ho recuperato ancora la mia serenità, ma sono in risalita".

Roberta Di Padua: 'Ho avuto un confronto molto bello con Ida'

Roberta Di Padua, durante l'intervista a Uomini e Donne Magazine, ha raccontato di aver trascorso due week-end in Sardegna in compagnia di alcuni amici, per cercare di staccare la spina dai problemi di tutti i giorni: "Per me questo è stato un anno difficile e finito anche male". Poi ha aggiunto: "Sono stata attaccata da molte persone".

Roberta ha poi raccontato di aver incontrato Ida Platano a Roma, proprio nel momento della sua partenza in aeroporto e a tal proposito ha confessato: "Abbiamo avuto un confronto molto bello, durante il quale ho provato una forte empatia per Ida e l'ho sentita molto vicina (...) Inizialmente non ci eravamo molto simpatiche perché volevamo lo stesso uomo".

In seguito ha aggiunto: "Ci siamo confidate e ho capito di aver avuto le sue stesse difficoltà".

Uomini e Donne, Roberta: 'Ida è stata carina'

Roberta Di Padua ha parlato delle sue impressioni, dopo l'incontro avuto con Ida Platano a Roma e ha rivelato: "Ida mi ha lasciato una sensazione di serenità è stata carina".

Roberta ha raccontato di aver capito di non essere il problema, e che lei e Riccardo erano semplicemente incompatibili.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso Clicca qui e vinci un buono Amazon da 50 euro

Inoltre, la trentottenne di Pontecorvo ha confessato di esserci rimasta molto male, dopo che alcuni fan hanno insinuato che lei "avesse preso in giro tutti", a tal riguardo ha dichiarato: "Per tre anni sono stata trasparente, sia con il pubblico, che con la redazione".

Poi ha aggiunto: "Sentirmi dire di aver preso in giro le persone mi ha ferita".

Di Padua: 'Ho ceduto e ho cercato Riccardo'

In seguito Roberta ha parlato del suo ex fidanzato Riccardo Guarnieri: "Mi ero ripromessa di non cercare Riccardo, ma in questo periodo ho sofferto di malinconia e ho ceduto", aggiungendo: "Gli ho scritto due messaggi (...) Purtroppo non ho avuto nessuna risposta, Riccardo ha chiamato l'ex dama Valentina, chiedendo a lei spiegazioni per i miei messaggi".

Di Padua ha poi confessato, che secondo lei è il tempo il miglior metodo per curare il mal d'amore: "È inutile affrettarsi a superare una rottura".

Alla fine dell'intervista, Roberta Di Padua ha parlato dei suoi progetti estivi, dichiarando: "Ripartirò da sola. Sicuramente farò una vacanza con mio figlio e il mio ex marito".