Che cosa ne sarà di Lara? La puntata di lunedì 14 giugno di 'Un posto al sole', si è conclusa con un cliffhanger molto ansiogeno che ha mostrato la donna in balìa di Pietro Abbate. L'uomo, dopo aver visto fallire i suoi piani, è andato letteralmente fuori controllo e nelle concitatissime scene finali è sembrato pronto ad iniettare alla donna una misteriosa sostanza. Le anticipazioni non svelano cosa succederà in quell'auto, ma vi sono, però, delle interessanti indicazioni in merito al destino di Lara Martinelli. A quanto pare, quest'ultima non morirà per mano di Pietro: tuttavia sembra proprio che non vi sarà, comunque, alcun lieto fine per lei.

Un posto al sole, spoiler giugno: il destino di Lara

Nelle prossime puntate di Upas, Roberto si insospettirà dinanzi al silenzio di Lara; tuttavia, dopo una notte molto concitata, accadrà qualcosa di sorprendente. Purtroppo, gli spoiler non svelano cosa succederà, ma sta di fatto che tale evento porterà alla liberazione di Lara (Chiara Conti). Difficile capire se ciò avverrà grazie ad un pentimento all'ultimo minuto di Pietro (Simon Grechi), alla scaltrezza della stessa Martinelli o all'intervento di qualche altro personaggio, ma, in ogni caso, la donna riuscirà a salvarsi. Lara dimostrerà così a Roberto di aver messo a rischio la sua stessa vita per lui, ma basterà per sostituire Marina al fianco dell'uomo?

Un posto al sole, trame 21-25 giugno: Ferri lascia Lara

Nelle prossime puntate di 'Un posto al sole', la storyline dei cantieri è destinata a giungere al suo epilogo. Le anticipazioni delle puntate in onda dal 21 al 25 giugno non menzionano Pietro Abbate, segno che la sua storia, in un modo o nell'altro, avrà una fine, probabilmente legata alle sue ultime azioni criminose.

Resteranno, però, in gioco Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli), Marina e Lara. Quest'ultima farà di tutto per essere accettata da Ferri e arriverà anche a rivolgergli un appello molto toccante. Tuttavia le sue parole non avranno alcun effetto sull'uomo che deciderà di scaricarla ugualmente. Gli spoiler non rivelano altro, ma risulta difficile pensare che Martinelli sparirà così, dinanzi a un rifiuto.

Upas, puntate dal 21 al 25 giugno: un probabile nuovo addio per Marina

Pietro sconfitto, Lara abbandonata e Roberto che dovrà impiegare le sue energie per pensare alle gravi condizioni di Filippo. Ma cosa ne sarà di Marina? Le anticipazioni svelano che, accantonata la questione Cantieri, Ferri farà di tutto per trattenerla a Napoli. L'uomo, infatti, proverà ad impedirle di partire cercando di spiegarle che la sua vita non è a Londra, bensì a Napoli. La donna, però, sembrerà irremovibile nella sua decisione. Finirà quindi così? Marina, dopo un'apparizione tutto sommato breve, sparirà di nuovo dalla soap? Per scoprirlo bisognerà attendere i prossimi giorni.