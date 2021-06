Gli spoiler della famosa soap opera Un posto al sole riservano molte novità per i fan. Nelle puntate che andranno in onda da 21 al 25 giugno Marina, interpretata dall'attrice Nina Soldano, sarà messa sotto pressione da Roberto Ferri. Quest'ultimo farà di tutto per convincere la donna a restare a Napoli, soprattutto per la sua felicità. Nel frattempo Ferri riceverà la visita di Lara: la donna gli parlerà in modo assai profondo. In seguito Vittorio tornerà a Napoli e la sua presenza inaspettata disturberà la serenità appena nata tra Samuel e Speranza.

Clara e Patrizio sempre più vicini

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Roberto Ferri cercherà di convincere Marina che per essere serena, secondo la sua idea dovrebbe rimanere a Napoli. Poi l’uomo riceverà la visita di Lara, la quale avrà delle confessioni importanti da fargli. Clara e Patrizio, intanto, saranno molto vicini, mentre Speranza e Samuel andranno molto d’accordo, ma il ritorno di Vittorio a Napoli rischierà di rovinare l’intesa creata tra i due. Raffaele e Ornella, invece, continueranno a stare in ansia per il loro figlio. Successivamente Clara e Patrizio saranno ormai pronti a vivere un rapporto più serio, nonostante la presenza costante di Alberto nella vita della donna continui a creare dei problemi.

Roberto Ferri vuole convincere Marina a rimanere a Napoli

Roberto Ferri sarà intenzionato a scaricare Lara e allo stesso tempo sarà desideroso di convincere Marina a rimanere a Napoli, ma la donna sembrerà decisa a partire. Nel frattempo Lara sembrerà sciogliersi nei confronti di Samuel, ma all’improvviso ritornerà Vittorio e la giovane sembrerà essere nuovamente combattuta.

Alberto, intanto, sarà assai turbato per la mancanza di un lavoro e di una casa e avrà un duro scontro con Roberto. Filippo, invece, farà stare in ansia la sua famiglia, a causa delle sue condizioni di salute assai precarie. Più tardi Vittorio sarà messo sotto pressione da Chiara, per un lavoro che avrà dimenticato di svolgere.

Clara e Patrizio vivono la loro relazione

Clara e Patrizio vivranno la loro storia d’amore segreta. Vittorio, invece, deciderà di evitare ogni avvicinamento con Speranza, poiché non sarà ancora pronto per una nuova relazione. Frattanto Raffaele e Renato continueranno la loro inutile “guerra”, ma il loro strano atteggiamento comincerà ad esasperare seriamente i loro vicini di casa. Successivamente Silvia andrà in crisi, a causa di un nuovo invito da parte di Giancarlo. Michele, intanto, aiuterà Vittorio a tirarsi fuori dai guai sul lavoro, mentre Guido farà un’assurda scoperta.

Guido turbato per colpa di Silvia

Filippo si sentirà male di nuovo e farà preoccupare tutti quanti, poi l’uomo sarà costretto a prendere una decisione molto difficile, poiché sarà messo sotto pressione da Serena e Roberto.

Nel frattempo Vittorio sarà impegnato a lavorare alla sua particolare inchiesta e si farà aiutare da Michele. Guido, invece, sarà molto turbato da una scena vista riguardante Silvia e si confiderà con Mariella sulla vicenda. Infine, Bianca e Jimmy decideranno di dare una bella lezione a Renato e a Raffaele, così faranno sparire sia il drone, che il fucile ad acqua.