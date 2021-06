Prosegue l'appuntamento in prima visione assoluta con la soap opera Una vita e le anticipazioni delle nuove puntate spagnole che andranno in onda prossimamente tra Canale 5 e Rete 4, rivelano che ci saranno un bel po' di novità e colpi di scena. Occhi puntati in primis sulle sorti della domestica brasiliana Marcia, un tempo promessa sposa di Felipe. Dopo che verrà liberata dal carcere, in quanto accusata della morte di Ursula, la domestica dovrà fare i conti con un triste epilogo che la vedrà protagonista e che determinerà la sua uscita di scena definitiva dalla soap iberica.

Marcia scopre la verità su Santiago e Genoveva: anticipazioni spagnole Una Vita

Nel dettaglio, le anticipazioni spagnole di Una Vita rivelano che Marcia scoprirà finalmente tutta la verità su Santiago, l'uomo che è tornato di punto in bianco nella sua vita, spacciandosi per il marito che aveva sposato in Brasile diversi anni prima.

In realtà, quell'uomo, è soltanto un impostore e Marcia scoprirà anche il ruolo che ha avuto la perfida Genoveva in tutta questa vicenda.

E così, quando scoprirà di essere una donna libera, Marcia correrà subito da Felipe perché vuole metterlo al corrente della verità dei fatti.

Genoveva si incontra con Marcia

L'avvocato, infatti, per tutto questo tempo non ha mai smesso di amare Marcia sebbene alla fine sia stato costretto a sposare Genoveva, in dolce attesa di un bambino.

Le anticipazioni spagnole di Una Vita rivelano che Marcia, al rientro dal suo viaggio con Santiago, correrà subito da Felipe per potergli parlare ma Genoveva non li perderà di vista neppure un solo secondo.

Questo impedirà alla domestica di dirgli tutta la verità su quanto ha scoperto sul conto della moglie che ha al suo fianco.

Così, i due si daranno appuntamento in un parco isolato per poter parlare in tranquillità. Peccato, però, che la perfida Salmeron giocherà anche questa volta di astuzia e così finirà per anticipare l'arrivo di Felipe e riuscirà ad avere lei un confronto con la domestica.

Marcia viene uccisa nel parco: anticipazioni spagnole Una Vita

Le due si incontreranno in un angolo appartato e Genoveva fingerà di essere pentita per le malefatte. A quel punto, in lacrime, porterà avanti una sceneggiata e offrirà anche del denaro alla domestica brasiliana, per poter uscire per sempre dalla sua vita.

Marcia, però, rifiuterà quel denaro ribadendo di non essere in vendita. Le anticipazioni spagnole di Una Vita, rivelano che a quel punto Genoveva si avvicinerà alla sua rivale, quasi come se volesse abbracciarla.

Peccato, però, che l'intento sarà ben diverso visto che Genoveva la colpirà mortalmente con una pugnalata allo stomaco che si rivelerà fatale. Per Marcia non ci sarà nulla da fare e così morirà nel parco, senza dire la verità a Felipe.