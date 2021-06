Prosegue l'appuntamento in prima visione assoluta con la soap opera Una vita e le anticipazioni delle nuove puntate spagnole rivelano che ci saranno dei colpi di scena clamorosi legati al personaggio di Genoveva. La perfida dark lady di Acacias 38 farà i conti col ritorno in quartiere di sua figlia Gabriela, di cui per anni aveva perso le tracce. Un ritorno inaspettato che si rivelerà crudele per Genoveva, dato che sua figlia comincerà ad avvelenarla e poco prima di morire la dark lady della soap opera chiederà di poter rivedere il suo ex Felipe per chiedergli perdono.

Anticipazioni spagnole Una Vita: Genoveva ritrova la figlia

Nel dettaglio, le anticipazioni spagnole della soap Una Vita rivelano che il colpo di scena ci sarà nel momento in cui Gabriela tornerà a essere presente nella vita di sua mamma Genoveva.

La ragazza fingerà di voler recuperare il rapporto con la donna, ma in realtà nasconderà un secondo fine.

Lo scopo di Gabriela, infatti, sarà quello di vendicarsi di sua mamma e per farlo sarà addirittura disposta a farla fuori. Le trame della soap opera in onda su Canale 5, infatti, raccontano che Gabriela comincerà a uccidere lentamente sua mamma, somministrandole del veleno che col passare delle settimane si rivelerà fatale per la sua vita.

Genoveva, infatti, comincerà a stare seriamente male e si renderà conto ben presto che le resterà molto poco da vivere.

Genoveva in punto di morte chiede di vedere Felipe

Proprio per questo motivo, ignara del fatto che è proprio sua figlia che le sta facendo del male e che la sta portando verso la morte, chiederà a Gabriela di esaudire un suo ultimo desiderio.

Genoveva chiederà alla figlia di far chiamare il suo ex Felipe, perché intende chiedergli perdono per tutto il male che gli ha fatto nel corso di questi anni.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Le anticipazioni spagnole della soap opera Una Vita rivelano che Felipe accetterà di presentarsi a casa della dark lady di Acacias e ascolterà le sue parole.

In fin di vita Genoveva gli chiederà perdono per tutti i crimini che ha commesso nei suoi confronti e il male che gli ha causato fin dal primo momento in cui ha messo piede in quartiere.

Felipe volta le spalle a Genoveva: trame spagnole Una Vita

La donna, quindi, spererà di ottenere il perdono dell'avvocato ma così non sarà. Felipe, infatti, si commuoverà di fronte alle parole della sua ex che ormai sta per passare a miglior vita, ma non cambierà idea.

Il risentimento che l'avvocato prova nei confronti della donna è davvero tanto, motivo per il quale deciderà di non perdonarla, neppure in punto di morte.

Le anticipazioni spagnole di Una Vita, quindi, rivelano che Felipe volterà le spalle alla sua ex moglie che, pochi minuti dopo la richiesta di perdono, morirà tra le braccia della perfida Gabriela, la quale riuscirà a veder realizzato il suo sogno.