Le anticipazioni della soap opera spagnola Una vita sono ricche di sorprese per i telespettatori. Nelle puntate che andranno in onda dal 28 giugno al 2 luglio su Canale 5 alle ore 14:10, Camino sarà notevolmente in ansia per la sua amata Maite e chiederà a Liberto di accompagnarla in carcere per fare una visita alla donna reclusa.

Nel frattempo Marcia sarà convinta di esser stata imbrogliata dal gemello di Santiago, così lo lascerà, ma Israel non la prenderà tanto bene e tenterà in ogni modo di farle cambiare idea.

Anticipazioni Una Vita: Marcia lascia Israel

Nelle prossime puntate di Una Vita, Camino sarà assai disperata per la situazione, così chiederà aiuto a Liberto per vedere Maite, la quale è stata improvvisamente arrestata. I due si recheranno insieme in carcere, ma non riusciranno ad incontrare Maite, sarà così che Liberto deciderà di assumere un buon avvocato per difendere la pittrice.

Intanto Marcia prenderà un’importante decisione, poiché si sentirà ingannata da Israel, il gemello di Santiago: la donna deciderà di lasciarlo, pertanto non vorrà più partire per Cuba. Poi Marcia chiederà a Casilda di poter vivere in soffitta, insieme al resto della servitù. Israel non sarà per niente felice della decisione di Marcia e la pregherà di ripensarci, ma la donna sarà ormai decisa e gli dirà che la loro storia d’amore è finita per sempre.

Il commissario Mendez interroga Camino

Dopo l’arresto di Maite, il commissario Mendez interrogherà Camino. Durante l’interrogatorio della giovane sarà presente anche sua madre Felicia, la quale farà del tutto per eludere le domande del commissario e cercherà di proteggere la figlia in tutti i modi. Nel frattempo Camino sarà alquanto disperata e pregherà Liberto di scoprire chi abbia potuto denunciarla.

In seguito Marcelina confesserà a Bellita di dover tornare a casa da suo marito, sarà così che i Dominguez resteranno senza servitù.

Successivamente Camino scoprirà, grazie a Liberto, che a denunciarla alla polizia è stata una certa Concha, una lavandaia che vive in periferia. La pittrice, però, non si lascerà convincere e continuerà a essere certa, che dietro la denuncia ci sia la mano di sua madre, così vorrà vederci chiaro una volta per tutte.

Camino andrà a cercare la lavandaia Concha, con lo scopo di mettere la donna sotto pressione e arrivare, finalmente, alla verità.

Felipe scopre che Marcia è di nuovo libera

Felipe tornerà dal suo viaggio di nozze con Genoveva e scoprirà che Marcia si è lasciata con Israel, pertanto è di nuovo una donna libera. Dopo aver saputo le novità sul conto della sua ex fidanzata Marcia, Felipe sarà assai pensieroso e molto freddo nei confronti di sua moglie.

Infine, Genoveva cercherà di convincere Felipe a rinunciare al suo studio al piano di sopra e a sbarazzarsi di Agustina.