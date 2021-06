In Una vita nel corso degli episodi in onda dal 20 al 26 giugno Felicia scoprirà la verità sulla relazione tra Camino e Maite e non la prenderà affatto bene. La ristoratrice arriverà a picchiare la figlia e in seguito affronterà Maite alla quale intimerà di stare lontana da Camino. Si avvicinerà intanto il giorno delle nozze tra Felipe e Genoveva, con l'avvocato sempre più dubbioso sul da farsi, visto che non avrà affatto dimenticato Marcia. Proprio il giorno del matrimonio, Lolita entrerà in travaglio e i Palacios saranno costretti a non presenziare alla cerimonia.

Andrade nel frattempo, avrà qualcosa di importante da confessare a Marcia.

Felicia prende a schiaffi Camino dopo aver scoperto la relazione con Maite

Intrighi e colpi di scena non mancheranno nelle prossime puntate di Una vita che andranno in onda su canale 5 a partire da domenica 20 fino a sabato 26 giugno. Nel dettaglio, Felipe sarà in procinto di leggere la lettera inviata da Ursula, ma Genoveva riuscirà a impedirlo facendo in modo che l'avvocato la stracci. Liberto non riuscirà più a mantenere il segreto e confesserà a Felicia che Maite e Camino hanno una relazione. La ristoratrice si infurierà e affronterà la figlia arrivando ad alzarle le mani e ad insultarla. Cinta nel frattempo, confesserà al padre di essere al corrente che Julio è suo fratello: José in seguito, andrà alla pensione per incontrare il ragazzo.

Il rapporto tra i due migliorerà a poco a poco.

Una vita, anticipazioni: Felicia minaccia di morte Maite

Dopo aver riversato tutta la sua rabbia su Camino, Felicia si recherà anche all'atelier di Maite. La ristoratrice minaccerà di ucciderla se non starà lontana da camino. Il clima nella famiglia Pasamar sarà più che mai teso e Felicia obbligherà Emilio a sorvegliare la sorella.

Sarà quasi arrivato anche il momento delle nozze tra Genoveva e Felipe, ma quest'ultimo continuerà a nutrire seri subbi sulla sua promessa sposa. L'avvocato inoltre, non avrà mai dimenticato Marcia e la incontrerà di nascosto. Camino non intenderà affatto rinunciare al suo amore per Maite, mentre Felicia accuserà Liberto di essere il responsabile di quanto accaduto tra la figlia e la pittrice.

Lolita entra in travaglio il giorno delle nozze di Felipe e Genoveva

Nel corso dei nuovi episodi di Una vita Andrade prima di morire chiederà di poter parlare con Marcia. Sembra che il trafficante abbia qualcosa di molto importante da dire alla ragazza. Marcia accetterà di incontrarlo, nonostante l'opposizione di Santiago. Liberto invece, chiederà a Maite di lasciare l'atelier e la donna preparerà i bagagli per lasciare la città. Ben presto Camino verrà a sapere che Maite starà partendo e vorrà seguirla. La ragazza poco dopo, avvertirà la pittrice che alcune guardie la staranno cercando mentre Lolita entrerà in travaglio poco prima di presenziare alla cerimonia nuziale di Genoveva e Felipe. La famiglia Palacios quindi, non potrà partecipare al matrimonio, visto che sarà indaffarata nell'assistere al parto di Lolita.

Lo sposo intanto, a pochi minuti dalle nozze, sembrerà più indeciso che mai. Felipe sposerà Genoveva? per scoprirlo non resta che attendere le prossime anticipazioni di Una vita.