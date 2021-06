Tanti colpi di scena accadranno nelle prossime puntate di Una vita che il pubblico italiano avrà modo di vedere prossimamente su Canale 5. Gli spoiler dello sceneggiato provenienti dalla Spagna raccontano che Genoveva Salmeron riuscirà a liberarsi di Agustina. La darklady, infatti, assumerà Laura Alfonso come nuova domestica dopo essere riuscita ad allontanare l'anziana donna dall'abitazione che condivide con Felipe.

Una vita spoiler: Genoveva non vuole più Agustina al suo servizio

Le anticipazioni di Una vita riguardanti le nuove puntate che saranno trasmesse nelle prossime settimane in televisione annunciano l'ingresso di Laura interpretata dall'attrice Agnes Llobet nota in Italia per aver dato il volto di Mencia ne Il Segreto.

Tutto inizierà con precisione quando Genoveva non vorrà più Agustina al suo servizio dopo aver fatto ritorno dal suo viaggio di nozze con Felipe. Per tale ragione, la darklady metterà in atto alcune trappole per licenziare l'anziana serva. Purtroppo tutti i suoi stratagemmi falliranno miseramente, tanto che la Salmeron organizzerà un altro piano per far ricadere la colpa su Agustina. La donna, infatti, getterà alcuni oggetti tra i documenti importanti dell'avvocato, che però deciderà di non procedere con il licenziamento.

Genoveva, a questo punto, non esiterà a mettere della cera sul pavimento della sua abitazione per far cadere a terra la povera domestica, che sarà costretta ad alcuni giorni di riposo assoluto.

Alla fine, Felipe proporrà ad Agustina di pulire solo il suo vecchio appartamento adibito ad uso ufficio e quindi assumere una nuova governante per il loft principale.

La darklady assume Laura

Nel corso delle prossime puntate della soap opera iberica, Genoveva respingerà tutte le candidate che si presenteranno per il posto lasciato vacante da Agustina.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso Clicca qui e vinci un buono Amazon da 50 euro

Alla fine, giungerà Laura che rivelerà di essere rimasta priva di impiego alla morte della sua signora che ha servito per molti anni.

La darklady rimarrà favorevolmente colpita dalla giovane, visto il suo atteggiamento sicuro e discreto. Per questo motivo, la Salmeron assumerà Alfonso in prova per qualche tempo. La giovane prenderà alloggio nella soffitta insieme a Julio e Alodia, la nuova domestica di José Miguel e Bellita Del Campo.

Il commissario Mendez dimostra di conoscere la nuova domestica

Ben presto il comportamento di Laura susciterà i sospetti di Genoveva. Nel frattempo, il commissario Aurelio Mendez si recherà a casa di Felipe dopo che un sacerdote gli aveva rivelato l'esistenza di una donna che aveva minacciato più volte di morte Ursula. In questo frangente, l'uomo di legge verrà congedato dalla nuova domestica, dimostrando di averla già vista da qualche altra parte. Tuttavia, Alonso negherà tale cosa che però non basterà a mitigare i sospetti di Genoveva.