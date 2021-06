Uomini e donne tornerà in onda nel corso della prossima stagione televisiva Mediaset. Il dating show dei sentimenti di Maria De Filippi è stato riconfermato per una nuova annata, dove ancora una volta ci sarà spazio per le vicende dei nuovi tronisti ma anche per quelle dei protagonisti del trono over. In queste settimane sono cominciati i casting per la scelta dei prossimi protagonisti che prenderanno parte alla trasmissione pomeridiana di Canale 5, ma ci saranno anche delle riconferme a partire dalla dama torinese, Gemma Galgani.

Gemma Galgani ritorna in studio a Uomini e donne

Nel dettaglio, stando a quanto apprende Blasting News, per la prossima stagione di Uomini e donne è confermatissima la presenza in studio di Gemma.

La dama torinese, da oltre un decennio alla ricerca del grande amore della sua vita, tornerà nuovamente in trasmissione da Maria De Filippi, pronta a mettersi in gioco per cercare di trovare la sua anima gemella.

La presenza di Gemma Galgani nel cast del dating show dei sentimenti di Canale 5 sembra essere ormai irrinunciabile, complice anche il boom di ascolti che la dama riesce ad assicurare con le sue "tormentate" vicende sentimentali.

Riccardo Guarnieri potrebbe essere fuori da Uomini e donne

Con l'inizio della nuova stagione di Uomini e donne, Gemma riuscirà a ritrovare di nuovo il sorriso e, soprattutto, a trovare la sua anima gemella? Lo scopriremo da settembre in poi su Canale 5.

Sempre per quanto riguarda il parterre del trono over, sarebbe in bilico la presenza di Riccardo Guarnieri.

Dopo la fine della sua storia d'amore con Roberta Di Padua, il cavaliere ha fatto perdere le sue tracce sui social ma in queste ultime ore è stato avvistato in compagnia di una dama misteriosa.

Non si esclude, quindi, che la sua uscita di scena dal cast di Uomini e donne possa essere definitiva e che Riccardo abbia scelto di trovare la sua anima gemella lontano dagli studi televisivi di Canale 5.

Tra i papabili nuovi tronisti di U&D spicca l'ex di Sophie Codegoni

Per Armando Incarnato, invece, dovrebbe esserci un nuovo ritorno in trasmissione a partire dal mese di settembre. Il cavaliere partenopeo, infatti, quasi sicuramente si rimetterà in gioco per cercare una fidanzata.

Occhi puntati anche sui nuovi tronisti di questa edizione.

In queste settimane, gli autori di Uomini e donne sono al lavoro con i casting che porteranno alla scelta dei nuovi protagonisti della trasmissione.

Tanti i rumor che circolano in rete e sui social tra cui quello legato ad un possibile approdo in trasmissione di Matteo Ranieri, l'ex corteggiatore e fidanzato di Sophie Codegoni, il quale potrebbe avere la possibilità di trovare l'amore.