Tina Cipollari continua a essere al centro dell'attenzione mediatica anche adesso che Uomini e donne non è in onda su Canale 5. In queste ore, infatti, la celebre opinionista che da anni ormai è uno dei volti di punta della trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi è stata paparazzata con un occhio bendato e in tanti si stanno chiedendo cosa sia successo alla storica nemica giurata di Gemma Galgani.

In vacanza da Uomini e donne, Tina beccata con un occhio bendato

Nel dettaglio, il direttore della rivista "Nuovo" ha pubblicato un'anteprima del prossimo numero della sua rivista, dove si parlerà anche di Tina Cipollari.

Lo storico volto di Uomini e donne è stata beccata in giro per strada con un occhio bendato. "Il dramma di Tina", recita il settimanale in copertina, senza fornire ulteriori dettagli in copertina su quanto è successo.

Insomma una piccola disavventura per Cipollari, la quale potrebbe aver subito qualche intervento all'occhio nel corso di queste settimane in cui si è "disintossicata" dalla trasmissione di Maria De Filippi. In questi giorni, però, Tina è tornata a essere attiva anche sui social dove ha postato diverse stories della sua vacanza in crociera nella quale ormai non porta più la benda all'occhio, sintomo del fatto che tutto si sarebbe risolto nel migliore dei modi.

Confermata la presenza di Tina Cipollari a Uomini e donne 2021-2022

Intanto, fervono i preparativi per la prossima edizione di Uomini e donne. Proprio in queste ore, sui social, l'autrice Raffaella Mennoia ha confermato di essere già al lavoro per i casting legati alla scelta dei protagonisti della nuova stagione del programma.

Il dating show più famoso del piccolo schermo tornerà in onda da metà settembre su Canale 5 e tra i protagonisti ci sarà ancora Tina Cipollari. Malgrado le voci di qualche settimana fa, legate a un possibile addio della storica opinionista al programma di Maria De Filippi, Tina ci sarà e al suo fianco sarà presente anche Gianni Sperti.

Il ritorno di Gemma Galgani a Uomini e donne

La storica coppia di opinionisti si ricomporrà, pronta a dare filo da torcere alla dama torinese Gemma Galgani. Come vi abbiamo anticipato qualche giorno fa qui su Blasting News, Gemma tornerà a far parte del parterre over del programma. Ancora una volta, quindi, si metterà in gioco per cercare di trovare la sua anima gemella dopo che in questi dieci anni di permanenza in studio, nessuno è stato in grado di far breccia nel suo cuore.

Riuscirà quest'anno a trovare la sua anima gemella tra i cavalieri del parterre over di Uomini e donne 2021-22? Lo scopriremo nel corso delle nuove puntate, in onda da settembre in poi su Canale 5.