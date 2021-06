Giunge al termine L'Isola dei Famosi. Lunedì 7 giugno andrà in onda in prime time su Canale 5 l'ultima puntata di questa edizione. La finalissima del reality show condotto da Ilary Blasi si preannuncia particolarmente scoppiettante e diversa dal solito, dato che non si svolgerà in Italia (come da tradizione), ma in Honduras. Per i finalisti di questa edizione arriverà il momento di scoprire il nome del vincitore assoluto, che si porterà a casa il premio finale di 100.000 euro, di cui dovrà devolverne la metà in beneficenza.

Tra i super favoriti, al momento, spicca Ignazio Moser.

La finale de L'Isola dei famosi: il 7 giugno la diretta su Canale 5

Nel dettaglio, le anticipazioni sulla finale de L'Isola dei famosi rivelano che tutto si svolgerà in Honduras, dato che i concorrenti per poter raggiungere l'Italia avrebbero dovuto prima fare un periodo di quarantena obbligatoria e non ce ne sarebbe stato il tempo.

Di conseguenza, il vincitore ufficiale della nuova Isola verrà proclamato in Honduras e quindi spetterà all'inviato Massimiliano Rosolino alzare al cielo la mano del trionfatore assoluto di questa quindicesima edizione in onda su Canale 5, con risultati d'ascolto sotto le aspettative previste.

Ignazio Moser favorito come vincitore dell'Isola

Chi sarà il vincitore dell'Isola dei famosi? Al momento impazzano i pronostici degli scommettitori sul nome del trionfatore assoluto e in testa alla classifica di preferenza si piazzano Ignazio Moser e Awed.

Sarebbero loro, quindi, i due naufraghi di questa edizione che avrebbero maggiore possibilità di riuscire a conquistare il gradimento del pubblico e di conseguenza di portarsi a casa il titolo di vincitore.

Una vittoria che potrebbe concretizzarsi dato che sia Moser che Awed sono entrambi molto seguiti sul web e sui social e per la finale de L'Isola dei famosi sarà proprio il pubblico da casa ad avere in mano pieno potere decisionale e quindi a decidere il nome del trionfatore.

Andrea Cerioli sfavorito per la vittoria a L'Isola dei famosi

Contrariamente alle aspettative, invece, Andrea Cerioli e Valentina Persia non avrebbero delle buone possibilità di riuscire a conquistare il titolo di vincitore di questa edizione dell'Isola. Al momento, infatti, non sono tra i favoriti per la conquista del premio finale di 100.000 euro.

Una serata finale che si preannuncia ricca di sorprese quella in programma lunedì 7 giugno. In Honduras, infatti, sbarcheranno due ospiti d'eccezione.

Trattasi di Cecilia Rodriguez, fidanzata di Ignazio Moser e di Arianna Cirrincione, fidanzata di Andrea Cerioli che faranno una sorpresa ai loro rispettivi fidanzati che non vedono da svariati mesi.