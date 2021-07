Maria De Filippi è pronta a riprendere in mano le redini del talent show Amici, per l'edizione 2021/2022. Le prime anticipazioni su quello che succederà quest'anno, rivelano che dovrebbe essere un'edizione speciale del programma, dedicata anche al ricordo del giovane Michele Merlo, il giovane cantante di soli 26 anni, ex concorrente della scuola, scomparso prematuramente pochi mesi fa. Una perdita dolorosa e straziante quello di Michele, che ha lasciato senza parole i tantissimi fan del programma compresa la padrona di casa che potrebbe omaggiare il cantante con l'istituzione di un premio speciale.

Alla prima puntata di Amici 2021/2022 previsto un omaggio per Michele Merlo

Nel dettaglio, le anticipazioni sulla programmazione di Amici 21 rivelano che la prima puntata di questa nuova edizione ci sarà il prossimo sabato 18 settembre in daytime su Canale 5.

A quanto pare, Maria De Filippi e la sua squadra di autori starebbero pensando di omaggiare Michele già nel corso della puntata d'esordio di questa ventunesima edizione.

Il cantante, che all'epoca della sua partecipazione al programma, veniva supportato dalla coach Emma Marrone, dovrebbe essere ricordato con un omaggio sentito da parte della produzione di Amici durante la puntata d'esordio in programma su Canale 5.

L'ipotesi di un premio in onore di Michele Merlo ad Amici

Tuttavia, le indiscrezioni di queste ultime ore, rivelano che questo potrebbe non essere l'unico gesto da parte di Maria De Filippi per ricordare la memoria del cantante scomparso a soli 26 anni per una terribile leucemia fulminante che non gli ha dato scampo.

L'idea di queste ore, infatti, è quella che Maria De Filippi potrebbe creare un vero e proprio premio speciale dedicato alla memoria di Michele Merlo, il quale potrebbe essere consegnato ad uno dei concorrenti finalisti di questa ventunesima edizione, durante la serata conclusiva del talent show Mediaset.

Le parole di Maria De Filippi dopo la scomparsa di Michele

E cosi, oltre al premio della critica e quello della stampa, ad Amici 21 potrebbe esserci anche il "Premio Michele Merlo", di cui però al momento non si hanno ancora ulteriori dettagli e informazioni.

Di sicuro, la morte del cantante ha lasciato attonita Maria De Filippi, la quale dopo aver appreso la triste notizie del decesso aveva ricordato Michele con un post pubblicato sui vari profili social delle sue trasmissioni.

"Eri un ragazzo speciale. Profondo, malinconico. Quando cantavi il tuo modo di essere prendeva il sopravvento e ti faceva apparire senza filtri", aveva scritto in quell'occasione la conduttrice di Amici, ricordando l'allievo della sua scuola.