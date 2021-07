La coppia formata da Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga è finita al centro del Gossip. Scendendo nel dettaglio, alcuni utenti hanno cominciato ad attaccare il figlio di Walter Zenga, perché avvistato in aereoporto con una donna che non era la sua fidanzata. A spezzare una lancia a favore del compagno, ci ha pensato proprio la bella siciliana: "Basta con questa concezione".

La segnalazione

Tramite il suo profilo Instagram, Deianira Marzano ha riportato una segnalazione sulla coppia nata al Grande Fratello Vip 5. Scendendo nel dettaglio, l'influencer campana ha mostrato un breve video in cui il figlio di Walter Zenga si trova in aereoporto con una ragazza di nome Angelica.

Stando alla segnalazione, la sintonia tra i due sembrerebbe essere piuttosto evidente. Per questo motivo, alcuni utenti e la stessa Marzano si sono domandati se possa trattarsi di un tradimento del giovane ai danni della fidanzata.

La replica di Cannavò

Dopo la segnalazione di Deianira Marzano, alcuni utenti hanno postato il breve video sul profilo social di Rosalinda Cannavò e hanno chiesto spiegazioni sull'accaduto. In seguito all'insistenza di alcuni e ai commenti negativi ricevuti, la diretta interessata ha deciso di fare chiarezza.

La siciliana ha replicato con tono piccato al commento di un hater: "Nessuno vuole creare gossip con nessuno". Rosalinda ha precisato che Angelica è una brava ragazza ed ha sottolineato che è impegnata sentimentalmente.

Dunque, l'ipotesi di un presunto tradimento è stata smentita categoricamente. Cannavò ha spiegato di vivere nel 2021: "Basta con questa concezione". A detta della giovane, non c'è alcun problema se un ragazzo fidanzato ha un impegno di lavoro con una donna. Dal canto suo, anche il 26enne ha spiegato di essere volato in Sardegna per motivi di lavoro.

La storia di Rosalinda e Andrea

Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello Vip e da quel momento non si sono più separati. In principio, l'ex attrice era entrata al reality-show fidanzata ma in un secondo momento ha cominciato ad avere i primi dubbi sulla relazione con l'ex storico. Con l'ingresso di Zenga - a dicembre - i dubbi di Rosalinda sono aumentati ancora di più.

Giorno dopo giorno, lo stesso Andrea aveva cominciato a provare qualcosa per la coinquilina, ma per rispetto non aveva fatto il primo passo. Solamente grazie all'aiuto degli altri gieffini, Andrea e Rosalinda sono riusciti ad esternare le proprie emozioni.

Nonostante la relazione tra i due prosegua a gonfie vele, c'è ancora chi è titubante: secondo alcuni hater, i due avrebbero intrapreso una storia solamente per ottenere visibilità.