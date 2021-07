Grandi novità in casa Mediaset per la stagione televisiva 2021-2022. Le anticipazioni sui palinsesti delle tre reti del Biscione, a partire dal mese di settembre, rivelano che ci saranno delle importanti uscite di scena ma anche degli inaspettati arrivi. Occhi puntati sull'addio di Alessia Marcuzzi che non sarà più al timone de Le Iene mentre nella domenica pomeriggio di Canale 5 ci sarà spazio per un nuovo programma affidato ad Anna Tatangelo che successivamente darà la linea a Silvia Toffanin.

Alessia Marcuzzi lascia Le Iene: anticipazioni palinsesti Mediaset 2021-2022

Nel dettaglio, le anticipazioni sui palinsesti Mediaset per la stagione tv 2021-22, rivelano che Alessia Marcuzzi non farà più parte del parterre di conduttori di Italia 1.

La conduttrice, dopo ben 25 anni di carriera sulle reti del Biscione, ha comunicato la sua decisione di "cambiare pagina", ammettendo che non riusciva più a rispecchiarsi nei programmi che le erano stati affidati da Mediaset.

E così, dal prossimo autunno ci sarà una vera e propria rivoluzione al timone de Le Iene, lo storico programma di Italia 1 ideato da Davide Parenti.

In pole position per prendere il posto di Alessia Marcuzzi, ci sarebbe la cantante Elodie, la quale avrebbe dato la sua disponibilità all'ideatore de Le Iene, a partire da gennaio 2022.

Elisa Isoardi non avrà nessun nuovo programma

E poi ancora si era parlato di un possibile approdo a Mediaset di Elisa Isoardi, dopo l'esperienza maturata nel cast dell'Isola dei famosi 2021.

Anche in questo caso, però, non si è arrivati a nulla di concreto. Pier Silvio Berlusconi, durante la presentazione ufficiale dei palinsesti Mediaset per la stagione 2021-2022, ha confermato che non sono previsti impegni televisivi per Elisa Isoardi su Canale 5, Italia 1 o Rete 4.

Di conseguenza, l'ex volto de La prova del cuoco, si ritrova fuori dalla programmazione delle reti Mediaset, contrariamente alle aspettative iniziali, quando era stato fatto il suo nome per la versione "weekend" di Mattino 5.

Anna Tatangelo approda su Canale 5: anticipazioni palinsesti Mediaset

Ma nella prossima stagione tv Mediaset, ci sarà spazio anche per degli inattesi arrivi. Uno di questi porta il nome di Anna Tatangelo, alla quale sarà affidata la prima parte del pomeriggio domenicale di Canale 5, dopo la cancellazione di Domenica Live condotto da Barbara d'Urso.

Tatangelo sarà al timone del revival di Scene da un matrimonio, il docu-reality che andrà a curiosare nel giorno del fatidico sì di alcune coppie italiane.

A seguire, poi, intorno alle 17:00, ci sarà spazio per la versione domenicale di Verissimo, condotto sempre da SIlvia Toffanin (che andrà in onda anche al sabato pomeriggio).