Le anticipazioni sui palinsesti Mediaset per la stagione tv 2021/2022 rivelano che ci saranno un bel po' di novità e dei graditi ritorni.

Occhi puntati sulle trasmissioni storiche di Canale 5, come Amici 21, che quest'anno giocherà d'anticipo e sarà in onda già da settembre.

Grande attesa anche per la nuova edizione di Verissimo, condotto da Silvia Toffanin, che quest'anno sarà in onda anche nella prestigiosa fascia della domenica pomeriggio al posto del talk show di Barbara d'Urso.

Cambia la programmazione di Amici 21: anticipazioni palinsesti Mediaset 2021/22

Nel dettaglio, le anticipazioni sui palinsesti Mediaset della prossima stagione televisiva rivelano che Maria De Filippi quest'anno aprirà in netto anticipo le porte della scuola del suo Amici, giunto alla ventunesima edizione di messa in onda su Canale 5.

Il programma sarà in onda a partire dal prossimo 18 settembre, con i consueti appuntamenti del sabato pomeriggio, ai quali si aggiungerà anche la striscia del daytime, in onda dal lunedì al venerdì nel pomeriggio della rete ammiraglia Mediaset.

Una gran bella novità per il talent show di Canale 5, che nelle ultime edizioni aveva debuttato sempre verso fine novembre e che quest'anno, invece, tornerà alla vecchia collocazione in palinsesto.

Barbara d'Urso fuori dalla domenica: arriva Verissimo

Grandi novità in arrivo anche per quanto riguarda la domenica pomeriggio di Canale 5. È ufficiale, infatti, che dal prossimo settembre non ci sarà più spazio per Barbara d'Urso nel daytime festivo della rete ammiraglia Mediaset.

La sua Domenica Live è stata cancellata dal palinsesto e per la nuova stagione tv 2021/22 si punterà su due trasmissioni completamente differenti, che vedranno protagoniste altre conduttrici.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Ad aprire le danze della domenica pomeriggio Mediaset sarà la cantante Anna Tatangelo, scelta come presentatrice di Scene da un matrimonio, lo storico programma che venne portato al successo negli anni Novanta da Davide Mengacci e che tornerà in onda in questa nuova versione adattata per il pomeriggio festivo.

A seguire, poi, ci sarà spazio per la messa in onda di Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin che conquista anche la domenica pomeriggio Mediaset.

Il programma, da settembre, infatti raddoppierà la propria messa in onda e sarà trasmesso sia al sabato che di domenica.

Signorini confermato con il GF Vip 6: anticipazioni palinsesti Mediaset

Per quanto riguarda la prima serata, il super protagonista continuerà ad essere Alfonso Signorini, che ritroveremo al timone del Grande Fratello Vip 6.

Anche quest'anno, il reality show avrà un doppio appuntamento settimanale in prime time previsto di lunedì e venerdì sera.

In access prime time, confermata la nuova edizione di Striscia la notizia, anche se ci saranno dei cambiamenti per quanto riguarda il parterre di conduttori del tg satirico di Canale 5.