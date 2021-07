Presentati i nuovi palinsesti di Rai 2 per la prossima stagione televisiva. La seconda rete della televisione di Stato presenterà al suo pubblico una serie di novità in prime time e daytime ma anche delle gradite riconferme. Una di queste porta il nome di Stefano De Martino, che dopo i rumors delle scorse settimane, sarà presente nella squadra di conduttori della seconda rete. Situazione diversa, invece, per Giancarlo Magalli che non sarà più al timone de I Fatti Vostri ma debutterà alla guida di un quiz pomeridiano.

Stefano De Martino confermato nei palinsesti di Rai 2 del prossimo anno

Nel dettaglio, le anticipazioni sul nuovo palinsesto di Rai 2 del prossimo autunno rivelano che Stefano De Martino continuerà a essere uno dei volti di punta della programmazione serale.

Il giudice dell'ultima edizione di Amici di Maria De Filippi, sarà protagonista in prime time di una serata speciale dedicata ai primi 60 anni di Rai 2, che andrà in onda il prossimo 4 novembre in prime time.

A questo impegno, si aggiungerà quello con Stasera tutto è possibile, che tornerà in onda nella prossima stagione tv. In questo modo, quindi, De Martino resterà ufficialmente in Rai e non "traslocherà" a Mediaset, dopo i rumors e le indiscrezioni dell'ultimo periodo che lo vedevano tra i candidati per la nuova domenica pomeriggio di Canale 5.

Giancarlo Magalli fuori da I Fatti Vostri

Sempre su Rai 2, ci sarà spazio in daytime per una nuova edizione de I Fatti vostri, il longevo programma del mezzogiorno che quest'anno non sarà più nelle mani di Giancarlo Magalli.

Il conduttore ha scelto di lasciare, dopo ben trent'anni, la conduzione del programma che passerà nelle mani della coppia composta da Anna Falchi e Salvo Sottile.

Dal prossimo autunno, però, Magalli sarà al timone di un nuovo quiz sulla lingua italiana, previsto nei pomeriggi della seconda rete Rai.

Simona Ventura e Paola Perego nella domenica mattina di Rai 2

Tra le novità del daytime festivo, va segnalato il debutto del nuovo programma della domenica mattina, condotto da Paola Perego e Simona Ventura. Trattasi di Tutto fa domenica, un nuovo talk show presentato dalla coppia Perego-Ventura, dove leggerezza, tradizione e divertimento saranno gli ingredienti fondamentali.

In prime time, invece, ci sarà spazio per l'arrivo di Quelli che il calcio. Lo storico programma della domenica pomeriggio, dal prossimo settembre andrà in onda di lunedì sera. Al timone è confermata la squadra composta da Mia Ceran, Luca e Paolo pronti a commentare con ironia e sarcasmo non solo le partite di campionato ma anche l'attualità.

"Ho la stessa voglia e paura che avevo al primo ingaggio", ha ammesso Mia Ceran che a breve diventerà mamma per la prima volta.