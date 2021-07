Lavori in corso per Maria De Filippi e la sua squadra di autori per la nuova edizione di Uomini e donne, in onda da settembre in poi su Canale 5. Le prime anticipazioni rivelano che la trasmissione tornerà in onda a partire dal prossimo 13 settembre, ma le registrazioni cominceranno già a fine agosto, così da potersi portare avanti "con il lavoro". Il colpo di scena di questa nuova edizione di U&D, però, riguarderà la scelta dei nuovi tronisti: Maria De Filippi, infatti, accoglierà per la prima volta in trasmissione una donna che prima era un uomo.

Uomini e donne, anticipazioni sui nuovi tronisti di settembre 2021

Nel dettaglio, le anticipazioni sulla nuova edizione di Uomini e donne in onda da settembre in poi su Canale 5, arrivano dalle pagine di Dagospia, dove è stato svelato che saranno quattro i tronisti che si metteranno in gioco.

Due uomini e due donne saranno pronti a cercare il loro grande amore all'interno dello studio della trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi, da anni leader indiscussa dal punto di vista degli ascolti, nella fascia del primo pomeriggio.

Anche quest'anno, dopo il successo della passata edizione, si punterà sulla formula che mescolerà insieme "trono classico" e "trono over" per tutte e cinque le puntate settimanali.

Prima era uomo, ora è una donna: da settembre sarà sul trono di U&D

Tuttavia, la vera grande novità di Uomini e donne 2021-2022, riguarderà la presenza in studio di una tronista che potrebbe far molto discutere.

Per la prima volta, infatti, Maria De Filippi ha scelto di accogliere nello studio della sua trasmissione dei sentimenti di Canale 5, una donna che prima era un uomo.

La prescelta ha già concluso il suo percorso di transizione, nella vita è una commessa. Al momento, però, non si conosce ancora l'identità della tronista che sarà protagonista della nuova edizione di Uomini e donne in onda da settembre su Canale 5.

Sul suo nome vige il massimo riserbo e c'è da scommettere che la verità verrà fuori soltanto nel corso della prima registrazione del programma, quando verranno svelati ufficialmente i nomi dei nuovi tronisti protagonisti di questa stagione.

Matteo Ranieri candidato al trono di Uomini e donne

In attesa di scoprirlo, emergono indiscrezioni su chi potrebbero essere gli altri tronisti di Uomini e donne a partire dal mese di settembre 2021.

Tra questi spicca il nome di Matteo Ranieri, noto al pubblico del dating show Mediaset, per essere stato il corteggiatore di Sophie Codegoni la tronista dello scorso anno che lo scelse al "rush finale".

La storia d'amore tra i due, però, non ha funzionato e Sophie e Matteo si sono detti addio un mese dopo la scelta avvenuta a Uomini e donne.