Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole che andranno in onda da lunedì 12 a venerdì 16 luglio nel preserale di Rai 3 sono ricche di colpi di scena.

Serena e Ornella cercheranno di far ricordare a Filippo gli ultimi dieci anni della sua vita, ma ogni tentativo risulterà vano. Sconvolto da ciò che è accaduto al figlio, Roberto permetterà a Marina di consolarlo, ma un gesto della donna rischierà di sortire effetti inaspettati. Nel frattempo, Samuel deciderà di restituire la casa ad Alberto.

Filippo, invece, dopo essere rientrato a casa al termine del suo periodo di degenza, scoprirà qualcosa che lo lascerà sorpreso.

Spazio anche per Rossella, che si laureerà. In un primo momento la ragazza non vorrà festeggiare, ma ci penserà qualcun altro a organizzarle una bella festa.

Un posto al sole: il gesto di Marina avrà conseguenze impensabili

Secondo le anticipazioni delle prossime puntate di Un posto al sole, i tentativi di Serena, di far riacquisire la memoria al marito Filippo, non andranno a buon fine. La donna si mostrerà piuttosto determinata nelle sue intenzioni, ma niente di tutto ciò che tenterà riuscirà a sortire l’effetto auspicato.

La vicenda che ha colpito Filippo getterà nello sconforto più assoluto Roberto Ferri, il quale verrà consolato da Marina con conseguenze impensabili. Quest’ultima, nel frattempo, continuerà a occuparsi del lavoro ai Cantieri e si mostrerà più risoluta che mai.

La festa di laurea per Rossella: le nuove anticipazioni di Un posto al sole

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Rossella non avrà intenzione di organizzare una festa per celebrare la sua agognata laurea, ma qualcun altro la penserà diversamente da lei. Alla fine si terranno i festeggiamenti per la laurea conseguita da Rossella e l’evento sembrerà favorire un certo ritorno di fiamma di Michele e Silvia.

Intanto Ornella cercherà di aiutare Filippo Sartori a recuperare la memoria degli ultimi dieci anni di vita, intanto per l’uomo arriverà il fatidico momento di lasciare l’ospedale e rincasare.

Upas: Filippo torna a casa e apprende qualcosa di inaspettato, Bianca e Jimmy fanno pace

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Serena riuscirà a garantire serenità al marito, ma qualcosa rischierà di compromettere il tutto, dato che un imprevisto sfuggirà all’attenta organizzazione della donna.

Sarà così che Filippo apprenderà di avere una figlia.

Serena non saprà più come gestire l’intera vicenda, perciò prenderà una decisione molto importante.

Anticipazioni Upas prossime puntate: Bianca e Jimmy fanno pace, Patrizio vuole ufficializzare la sua relazione con Clara

Tornerà il sereno tra i piccoli Bianca e Jimmy, con la bambina che gli chiederà scusa per averlo preso in giro. Inoltre Franco insegnerà al bambino a difendersi dai bulli. Per Samuel giungerà il fatidico giorno di dover lasciare la casa ad Alberto.

Durante le prossime puntate della soap Un posto al sole ci sarà spazio anche per Patrizio. Il giovane, del tutto stufo di vivere il proprio amore nell’ombra, si deciderà a far venire a galla la relazione con Clara, ma suo padre gli chiederà di pensare bene ai sentimenti che dice di provare per l’ex compagna di Alberto Palladini.