Secondo le anticipazioni della soap Un posto al sole le puntate che andranno in onda da lunedì 5 a venerdì 9 luglio su Rai 3 si preannunciano ricche di colpi di scena. Filippo Sartori si sottoporrà all’intervento chirurgico e in un primo momento tutto sembrerà essere andato a buon fine. Purtroppo, in seguito, delle complicazioni scompiglieranno la serenità di Serena e faranno arrabbiare Roberto Ferri. Spazio anche a Rossella nelle prossime vicende di UPAS. La figlia di Silvia si ritroverà a sfogare i suoi problemi con una persona impensata.

Complicazioni post-operatorie per Filippo nelle nuove vicende di Un posto al sole

Nelle prossime puntate di Un posto al sole Patrizio e Clara ufficializzeranno la loro relazione, ma la notizia non sarà accolta con gioia da Rossella. L’intervento di Filippo Sartori volgerà a conclusione e tutto risulterà essere andato a buon fine. In attesa del suo risveglio, Serena cercherà di recuperare le energie mentre Roberto ringrazierà Marina per non averlo abbandonato in questo periodo difficile. Purtroppo la famiglia di Sartori dovrà fare i conti con delle inaspettate complicazioni che faranno arrabbiare moltissimo Ferri e addolorare Serena.

Anticipazioni Upas prossime puntate: Serena disperata perchè deve stare lontana da Filippo

Durante le prossime puntate di Un posto al sole si apprenderà che Sartori ha subito una grave amnesia in seguito all’intervento. Filippo si ritroverà ad aver dimenticato tutto ciò che gli è accaduto negli ultimi dieci anni di vita! Ad ogni modo Serena cercherà di prendere atto di quanto accaduto al marito, ma il fatto di non potergli stare accanto in un momento così difficile, la renderà frustrata.

Patrizio si scontra con Alberto: le nuove anticipazioni di Un posto al sole

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Patrizio si scontrerà con Alberto ed avrà timore che Palladini possa prendersela con Clara sfogando su di lei le proprie frustrazioni. La storia tra Patrizio e Clara finirà per impattare sulle emozioni di Rossella la quale, non solo dovrà fare i conti con la nuova relazione del suo ex, ma anche con le condizioni di salute di Filippo e con l’atteggiamento di Volpicelli che risulterà essere un po’ polemico.

Ad ascoltare la ragazza sarà un confidente impensabile.

Un posto al sole: Jimmy fermamente intenzionato a iscriversi al corso di danza, Serena informa Irene dell'amnesia di Filippo

Nelle puntate di Un posto al sole che andranno in onda nei prossimi giorni, Jimmy si iscriverà al campo scuola, ma una terribile presenza finirà per terrorizzarlo. Ad ogni modo, il bambino non desisterà dal suo intento di partecipare al corso di danza estivo e andrà fino in fondo. Per Serena giungerà il momento di dover informare la figlia di ciò che è successo al padre. Come reagirà la piccola Irene quando verrà a sapere che non può ancora vedere il papà perché ha completamente rimosso dieci anni della sua esistenza?