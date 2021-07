I colpi di scena nella soap opera Una vita non mancheranno neppure durante le prossime puntate, in onda come sempre su Canale 5.

Le anticipazioni spagnole rivelano che ci sarà spazio per le novità legate al caso del delitto di Marcia, la quale verrà ritrovata senza vita: tale situazione scatenerà la rabbia di Felipe. L'avvocato, infatti, si impegnerà in prima persona per cercare di arrivare alla verità dei fatti e chiederà a Mendez di coadiuvare le indagini. Il colpo di scena arriverà con l'arresto di Genoveva e con una lettera che arriverà a Felipe, nella quale verrà fatta chiarezza su quanto è accaduto.

Genoveva in galera per la morte di Marcia: anticipazioni spagnole Una Vita

Nel dettaglio, le anticipazioni provenienti dalle trame spagnole della soap opera Una Vita rivelano che, dopo le prime indagini sulla morte di Marcia, si procederà con l'arresto di Genoveva.

Gli indizi raccolti, infatti, porteranno Mendez a rendersi consapevole del fatto che sia stata proprio la dark lady di Acacias a procedere con l'assassinio della domestica brasiliana.

Di conseguenza, Genoveva finirà dietro le sbarre ma non ci resterà a lungo. La donna, infatti, grazie al prezioso aiuto dell'avvocato Velasco, riuscirà a trovare il modo per eludere la giustizia e per tornare di nuovo in libertà.

Felipe riceve una lettera sulla morte di Marcia

A questo punto, quindi, Genoveva crederà di avere vita facile, ma non sa che al suo ritorno a casa dovrà fare i conti con una bruttissima sorpresa.

Le anticipazioni spagnole della soap opera Una Vita, rivelano che Felipe comunicherà a sua moglie che non intende restare al suo fianco, dato che la considera ancora colpevole e responsabile della morte di Marcia, sebbene sia stata scarcerata.

Il motivo? Felipe riceverà una lettera preziosa che lo aiuterà a far chiarezza sull'omicidio della domestica brasiliana. Tale missiva arriverà dal Brasile e porterà la firma di Santiago, l'uomo che era arrivato ad Acacias sostenendo di essere il marito di Marcia.

Santiago smaschera Genoveva agli occhi di Felipe: anticipazioni Una Vita, trame spagnole

In realtà Santiago era soltanto un complice di Genoveva e aveva collaborato con la dark lady per mandare all'aria le nozze tra Marcia e Felipe.

Adesso che è tornato in Brasile, Santiago deciderà di raccontare tutta la sua verità a Felipe e lo metterà al corrente del fatto che Genoveva è responsabile non solo della morte di Marcia ma anche dell'omicidio di Ursula Dicenta.

Così, con la prova certa della sua colpevolezza, Felipe metterà sua moglie con le spalle al muro, al punto che tra i due ci sarà una furiosa lite, al termine della quale la dark lady di Acacias finirà in ospedale.