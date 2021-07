Nelle prossime puntate di Un posto al sole , Filippo sarà sempre più in crisi e ad un certo punto deciderà di lasciare la casa di Serena per stabilirsi dal padre. Novità anche per i coniugi Michele e Silvia. Il primo riceverà una bella notizia inerente il suo libro mentre la proprietaria del Caffè Vulcano rivedrà Giancarlo e rimarrà turbata dall’incontro. Quando il suo spasimante le telefonerà, Silvia dovrà affrontare una dura prova.

Per Filippo Sartori giungerà il fatidico momento di affrontare la realtà . Nonostante il vuoto di memoria, effetto collaterale dell’operazione chirurgica subita in ospedale, il figlio di Roberto dovrà fare i conti con una figlia che non ricorda di aver messo al mondo e una moglie. Purtroppo, però, la presenza di Filippo nella casa di Serena, genererà disagi e la situazione non si metterà per il meglio. Nel frattempo, Jimmy sarà fermamente intenzionato a intraprendere il corso di danza al campo estivo, ma le sue paure lo bloccheranno.

