Ballando con le Stelle 2021 torna in onda dal prossimo ottobre in prime time su Rai 1. In questi giorni, la padrona di casa Milly Carlucci ha confermato la giuria dello show del sabato sera ma non ha ancora proferito parola circa i vari retroscena legati ai nomi dei nuovi concorrenti candidati a prendere parte al suo show. A rompere il silenzio è stato Morgan, che ha fatto chiarezza circa la sua presenza nel cast del programma in onda sulla rete ammiraglia Rai.

Il retroscena su Ballando con le stelle 2021

Nel dettaglio, tra i vari nomi che sono stati fatti per la nuova edizione di Ballando con le stelle 2021, circolava quello del cantante Morgan, che in passato aveva già preso parte allo show di Rai 1 seppure nelle vesti di "ballerino per una notte".

Al momento, Milly Carlucci non ha confermato (ma neppure smentito) il suo nome così a fare un po' di chiarezza ci ha pensato il cantautore stesso, con una lettera destinata idealmente alla sua amica Simona Ventura, con la quale ha confermato che sarà tra i concorrenti della prossima edizione dello show, con tanto di attacco rivolto anche alla Rai.

"Si tratta di lavoro. E io che sono un uomo di cultura, con tre figlie, che ha voglia di vivere, che ha lavorato tanto ma vive una dimensione che prende il nome di mobbing", ha scritto Morgan aggiungendo di essere "vittima di questo reato compiuto dalla Rai, dalla discografia, dalla stampa, dai tribunali".

La frecciatina di Morgan alla Rai

Insomma confermando la sua partecipazione allo show del sabato sera di Milly Carlucci, Morgan non ha risparmiato neppure una frecciatina rivolta nei confronti della Rai stessa.

Il cantante ha fatto riferimento anche alla sua discussa partecipazione al Festival di Sanremo 2019, dove venne squalificato dopo aver modificato il testo del brano, rivolgendo degli attacchi contro Bugo.

A tal proposito, Morgan sostiene che in quell'occasione tutti avrebbero guadagnato (Rai compresa) ma lui no ed ha sottolineato di essere stato "mobbizzato" e in seguito a quell'episodio, non avrebbe più avuto lavori.

La verità di Morgan su Ballando con le stelle 2021

Parlando poi della sua prossima esperienza a Ballando con le stelle 2021, che segnerà in un certo modo anche il ritorno sui canali della tv di Stato, Morgan ha ammesso che il suo obiettivo primario sarà quello di fare cultura, seppur in un programma così nazional-popolare come quello del sabato sera di Rai 1.

Tornando invece alle motivazioni che lo hanno spinto ad accettare l'invito e la proposta di Milly Carlucci, Morgan ha spiegato di essere una persona prettamente ironico e di farlo in primis per poter mantenere le sue figlie, che meritano di vivere al meglio.

In attesa di vederlo all'opera, l'altro alla nuova edizione dello show di Rai 1 è il parrucchiere Federico Fashion Style.