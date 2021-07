Le anticipazioni di quello che accadrà negli episodi di Beautiful fino al 16 luglio rivelano che per Flo cadrà a terra priva di sensi e Penny e Sally trascineranno il suo corpo fuori da casa per non farlo scoprire a Wyatt . Le due amiche, ormai complici di un reato, faranno il tutto e per tutto per riuscire a portare a compimento il loro piano, ossia quello di incastrare Spencer e farlo capitolare ai piedi di Spectra .

Le due ragazze litigheranno e si accuseranno e, se da un lato la figlia di Shauna darà dell'egoista e psicotica a Spectra , dall'altro, Sally dovrà proseguire nel suo intento, ossia di non fare scoprire la verità a Spencer . Nel frattempo, arriverà in soccorso di Sally la dottoressa Escobar che prenderà in mano la situazione e colpirà con un candelabro Flo Fulton .

