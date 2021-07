In Beautiful le prossime puntate in onda su Canale 5 vedranno Sally Spectra finire nei guai. Il suo piano per riconquistare Wyatt le si ritorcerà contro, visto che la giovane verrà smascherata. Il fatto che abbia finto una malattia terminale farà andare su tutte le furie in particolare Katie, la quale aveva creduto a Sally e le era stata accanto in quelli che credeva essere i suoi ultimi giorni di vita. Delusa e amareggiata, Katie affronterà Sally, la quale si ritroverà sola visto che tutti le volteranno le spalle. Per lei non resterà altro da fare che lasciare la città.

Sally smascherata da Flo, Katie scopre di essere stata ingannata

Il piano di Sally per riconquistare Wyatt non andrà a buon fine. Spectra infatti verrà smascherata da Flo, la quale racconterà a Wyatt che la ex fidanzata avrà finto una malattia terminale con la complicità della dottoressa Escobar. Anche Katie verrà ben presto a sapere la verità su Sally e sarà furiosa con la giovane stilista per essere stata ingannata. Come noto infatti, Katie era stata la prima a venire a conoscenza della malattia di Sally ed era stata proprio la minore delle Logan a starle accanto in quelle che credeva essere le sue ultime settimane di vita.

Katie furiosa con Sally nelle prossime puntate di Beautiful

Una volta appreso di essere stata ingannata da Sally, Katie andrà su tutte le furie e deciderà di affrontarla.

Il confronto tra le due vedrà Katie mostrare a Sally tutto la sua amarezza e il suo disprezzo. La Logan ci sarà rimasta malissimo e non perdonerà la ragazza per averle mentito. Sally oltre all'ira di Katie, si ritroverà ben presto a fare i conti con la rabbia degli Spencer e dei Forrester. Tutti quanti infatti, venuti a conoscenza dell'inganno di Sally, le volteranno le spalle.

Le prossime puntate di Beautiful in onda su Canale 5 saranno le ultime in cui i telespettatori vedranno Sally Spectra.

Sally lascia Los Angeles dopo essere stata smascherata

Dopo essere stata smascherata dunque, Sally Spectra lascerà la soap americana. Il tutto avverrà nel momento in cui Wyatt le dirà che non la denuncerà solo se sparirà dalla sua vita e da quella di Flo.

Pertanto Sally si vedrà costretta a lasciare Los Angeles. Sarà un addio definitivo il suo? Da quanto si apprende, l'attrice Courtney Hope continuerà ad interpretare la giovane Spectra in Febbre d'amore, la soap tv americana cugina della più celebre Beautiful e che fu trasmessa per qualche anno anche in Italia alcuni decenni fa.

Per non perdere nulla di questa intricata story line, si ricorda che la Serie TV Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i pomeriggi nel consueto orario delle 13:40. Su Mediaset Infinity invece, è possibile rivedere gli episodi già trasmessi.