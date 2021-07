Grandi colpi di scena nel corso delle prossime puntate di Brave and Beautiful, la fortunata soap opera, in onda tutti i giorni su Canale 5, che sta facendo breccia nel cuore degli spettatori con i suoi intrighi e i colpi di scena. Gli spoiler che arrivano dalla Turchia rivelano che ben presto ci sarà un nuovo clamoroso intrigo che riuscirà a tenere banco per diverso tempo. La protagonista, questa volta, sarà l'avvocatessa Banu, la quale sarà a dir poco disperata dopo aver scoperto che il suo amato Cesur ha scelto di convolare a nozze con Suhan.

E così, la donna si lascerà andare a delle confessioni legate al 'furto' di quadri che l'uomo aveva sottratto a Tahsin, dando il via ad una serie di eventi che porteranno all'arresto di Rifat.

Bulent scopre dove si trovano i quadri sottratti da Cesur: anticipazioni turche Brave and Beautiful

Nel dettaglio, gli spoiler che arrivano dalla Turchia delle nuove puntate di Brave and Beautiful, rivelano che Cesur si introdurrà all'interno delle case di Tahsin per rubare i quadri che erano stati dipinti da suo padre, tra cui anche quello che aveva come soggetto i suoi nonni. Il colpo di scena arriverà nel momento in cui la Vardar andrà su tutte le furie quando scoprirà del matrimonio lampo che è stato celebrato tra Cesur e Suhan.

A quel punto, l'avvocatessa si lascerà andare all'alcool più del dovuto al punto da fare delle confessioni del tutto inaspettate a Bulent, rivelandogli l'ubicazione del nascondiglio segreto dove Cesur ha nascosto i quadri. Le trame turche della soap opera rivelano che Bulent, dopo aver ricevuto l'importante informazione, si metterà subito sulle tracce dei quadri che erano stati sottratti da Cesur.

Nel giro di pochi minuti riuscirà a ritrovarli e si metterà così in contatto con Tahsin, per chiedere cosa deve farne.

Cesur gioca d'astuzia dopo essere stato scoperto

A quel punto, l'astuto padre di Suhan ordinerà a Bulent di incendiare i quadri e in questo modo disfarsene per sempre. Ma non tutto andrà secondo i piani previsti.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché gli spoiler che arrivano dalla Turchia di Brave and Beautiful, rivelano che Cesur deciderà di mettere a punto il suo piano per mettere nei guai chi lo vuole incastrare.

Grazie alle telecamere di sorveglianza, Cesur scoprirà che Bulent si è introdotto nel nascondiglio dove si trovano i quadri e così deciderà di chiamare lui stesso la Polizia, per metterli al corrente del posto esatto dove è stata portata la refurtiva. In questo modo, quindi, Cesur spiazzerà un po' tutti compresa sua moglie, alla quale però spiegherà di aver fatto in questo modo perché intende dimostrare anche alle forze dell'Ordine, che quei quadri non sono di Tahsin ma appartenevano alla sua famiglia.

Rifat viene arrestato e Tahsin nei guai: anticipazioni turche Brave and Beautiful

Gli spoiler di Brave and Beautiful, però, rivelano che il gesto dell'uomo finirà per causare un imprevisto che porterà all'arresto di Rifat, accusato di furto. Ma non è l'unico che si ritroverà nei guai, perché anche il perfido Tahsin si renderà conto ben presto di essere nei guai. Il padre di Suhan, infatti, si renderà conto di quelle che sono le reali intenzioni di Cesur, motivo per il quale deciderà di recarsi dal commissario Mehmet, al quale chiederà di ritirare la denuncia che lui stesso aveva presentato qualche tempo prima legata al furto dei quadri.