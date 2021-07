Nelle prossime puntate di Brave and Beautiful ci sarà l’ennesimo voltafaccia di Banu Vardar. Le anticipazioni turche rivelano che l'avvocatessa metterà a rischio il piano di vendetta di Cesur Alemdaroğlu quando quest'ultimo lascerà la città per qualche ora in compagnia di Sühan Korludağ. Nuovamente infastidita dalle scelte dell'uomo di cui è innamorata, la donna farà in modo che Şirin Turhan ascolti una frase compromettente pronunciata dal protagonista. La reazione della ragazza, capo dei domestici e confidente di Sühan, sarà quella di avvertire subito quest'ultima.

Anticipazioni turche Brave and Beautiful: Banu fa ascoltare a Şirin una frase compromettente di Cesur

Le anticipazioni delle puntate di Brave and Beautiful prossimamente in onda su Canale 5 rivelano che Banu (Gözde Türkpençe) scoprirà che Cesur (Kıvanç Tatlıtuğ) è andato fuori città con Sühan (Tuba Büyüküstün) e, sentendosi tagliata fuori dalla vita dell'uomo, deciderà di "tradirlo". La donna andrà a casa dell'imprenditore e chiederà a Şirin (Irmak Örnek) di poter usare il computer dell’uomo per visionare il video in cui Cesur, parlando con Rifat (Müfit Kayacan), ammette di volersi vendicare di Tahsin Korludağ (Tamer Levent) privandolo della figlia Sühan. Mentre sta guardando il filmato, Banu capirà che la ragazza la sta spiando e lascerà che venga a conoscenza del piano escogitato da Cesur.

Sconvolta per ciò che ha sentito, Şirin tenterà di contattare Sühan per metterla in guardia sull'uomo. La ragazza, però, non riuscirà a parlare con l'imprenditrice poiché il cellulare risulterà spento.

Şirin racconta al padre ciò che ha sentito su Cesur: Brave and Beautiful, trame turche

Şirin, a questo punto, riferirà l'accaduto al marito Kemal (Fırat Altunmeşe) che, nel frattempo, ne sarà già a conoscenza e le dirà di non intromettersi nelle questioni che non la riguardano.

Şirin andrà su tutte le furie e pretenderà che il consorte prenda una posizione. Il giovane, inaspettatamente, manterrà la parola data a Cesur, scatenando l'ira della moglie che gli restituirà l'anello e tornerà alla villa dei Korludağ. Stando alle anticipazioni, è qui che avverrà la svolta narrativa della vicenda. La ragazza, infatti, si confiderà con il padre Salih (Okday Korunan) e gli racconterà ciò che ha sentito, ossia il piano architettato da Cesur per colpire Tahsin e vendicare così la morte del genitore.

Tahsin escogiterà un nuovo piano per eliminare Cesur: anticipazioni Brave and Beautiful

Dal momento in cui Şirin riferirà al padre di aver sentito Cesur complottare contro Tahsin la storyline si complicherà ulteriormente. Nel frattempo, Alemdaroğlu avrà un incidente mentre si trova nella sua auto con Sühan e capirà che Tahsin sta cercando di ucciderlo. Infatti, la macchina è stata sabotata da Turhan per ordine di Korludağ. Le anticipazioni turche rivelano che quest'ultimo non desisterà dal pianificare la morte del suo nemico. Dunque, fallito il tentativo di manomissione dell'auto, penserà ad un altro modo per impedire a Cesur di rivelare la verità a Sühan e metterlo così in cattiva luce agli occhi della figlia. La vicenda, tuttavia, prenderà una piega inaspettata.