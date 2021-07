La storia d'amore tra Can Yaman e Diletta Leotta prosegue a gonfie vele. Nelle ultime settimane, dopo il viaggio della giornalista di Dazn in Turchia, si è parlato di un'imminente matrimonio. A fare chiarezza ci ha pensato il papà dell'attore turco: ha spiegato che se tutto andrà bene le nozze potrebbero avvenire il prossimo anno.

La versione del signor Can

Il papà di Can Yaman ha rilasciato un'intervista per un tabloid turco. Tra le varie domande alla quale ha risposto l'uomo, c'è anche il capitolo "matrimonio". Il diretto interessato ha precisato: "Il primo passo è stato fatto.

Sono stati indossati gli anelli di fidanzamento". In merito al passo decisivo, il padre di Can ha aggiunto: "Spero che il matrimonio sia il prossimo anno".

Dunque, il padre in un certo senso ha smentito le voci che parlavano di un matrimonio imminente tra l'attore e la giornalista. Secondo alcuni rumor, il viaggio in Turchia della coppia avrebbe avuto il compito di una "luna di miele" anticipata. La realtà invece, sembra essere diversa. Diletta Leotta sarebbe andata nel paese originario del suo fidanzato solo ed esclusivamente per conoscere la famiglia di Can. D'altronde, l'attore aveva già conosciuto la famiglia della giornalista.

La coppia continua a dividere

La favola d'amore finita al centro del Gossip, è nata casualmente: Diletta e Can si sono conosciuti grazie ai social.

Dopo uno scambio di like, la giornalista e l'attore si sono incontrati a Roma: Yaman era arrivato nella Capitale a gennaio per un impegno di lavoro. Da quel momento, i due sono diventati inseparabili.

Nonostante, la coppia si mostri affiatata e complice sembrano non convincere tutti: da un lato c'è chi pensa che i due stiano insieme solo per visibilità mentre dall'altro c'è chi crede nella buona fede di Can e Diletta.

In merito ai pettegolezzi, i due diretti interessati hanno sempre smentito le malelingue ma non tutti sembrano aver creduto alle parole della coppia. A questo punto, solamente il tempo potrà dirci se tra Can Yaman e Diletta Leottia sia veramente amore o no.

I dubbi di Rosica

Alessandro Rosica è uno degli scettici che continua a non credere nella coppia Yaman-Leotta.

Di recente, l'esperto di cronaca rosa ha rivelato che la coppia avrebbe avuto una brutta lite lontano dai riflettori. Come spiegato da Rosica, prima avrebbero discusso di persona, poi ci sarebbe stato uno scontro telefonico. Secondo l'esperto, il duo comincerebbe ad essere insofferente al "patto" stipulato.

Per Rosica infatti, Can e Diletta starebbero insieme solamente per essere al centro del gossip e aumentare il loro indice di popolarità. Ovviamente, si tratta solo di supposizioni in quanto la coppia ha sempre respinto ogni tipo di accusa.