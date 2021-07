Can Yaman e la sua fidanzata Diletta Leotta continuano ad essere al centro dell'attenzione mediatica del momento. I due continuano a riempire le prime pagine delle varie riviste di Gossip con le notizie legate alla loro relazione ma, anche sui social, i due innamorati continuano a tenere banco. Ed è proprio da Instagram, che arriva l'ennesimo attacco nei confronti di Can e Diletta, da parte dell'esperto di gossip Alessandro Rosica. Sul suo profilo social, infatti, si è lasciato andare a dei retroscena sulla coppia, svelando che i due starebbero portando a compimento la loro "farsa".

Il retroscena sulla coppia del momento Can-Diletta

Nel dettaglio, fin dal primo momento in cui è venuta fuori questa storia d'amore tra Can Yaman e Diletta Leotta, Alessandro Rosica ha mosso dei dubbi nei confronti dei due innamorati.

L'esperto di gossip non ha mai creduto nella veridicità di questa relazione e, anche nell'ultimo post sfogo pubblicato sui social, ha svelato che alla luce di come si stanno evolvendo le cose, sia Can che Diletta ne uscirebbero vincitori da questa situazione, dato che entrambi ci avrebbero guadagnato dal punto di vista economico.

In particolar modo, Rosica sostiene che Can Yaman e la sua fidanzata Diletta Leotta, ne avrebbero approfittato di questa storia d'amore per far accrescere ancora di più il loro valore di mercato.

Si parla di accordi milioni per Can Yaman e la sua fidanzata

Secondo l'esperto di gossip, l'attore turco che in questo periodo è in onda anche su Canale 5 con la serie tv Mr Wrong, avrebbe concluso degli accordi milionari, oltre al lancio della sua prima linea di profumi che in questi giorni sta sponsorizzando moltissimo sui social.

E poi ancora, sempre secondo Rosica, Can si starebbe facendo strada sempre più all'interno della televisione italiana, dove potrebbe ambire al più presto ad avere nuovi spazi.

"Diletta ha triplicato il valore di mercato, quindi contratti, sponsor. Direi che questi due, anche grazie a chi c'è dietro, hanno chiuso in bene la grande fuffa", ha proseguito ancora Rosica, sottolineando il fatto che entrambi ne uscirebbero vincitori da questa situazione.

'Finta storia', sbotta Rosica contro Can e Diletta Leotta

"Ora che hanno finalmente avuto tutto ciò a cui puntavano, che si fa? Non rimane che finire questa finta storia, non subito, altrimenti avrebbero fatto tutto per nulla. Dobbiamo attendere ancora", ha sottolineato Rosica nel suo nuovo duro sfogo social contro la coppia Can-Diletta.

Ma quale è a questo punto la realtà dei fatti? La love story tra i due protagonisti del gossip del momento è destinata davvero a finire prima del previsto oppure no? Lo scopriremo nelle prossime settimane.