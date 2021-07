La love story tra Can Yaman e Diletta Leotta continua ad essere oggetto di dubbi e misteri. Le ultime di Gossip di queste ore rivelano che tra i due protagonisti del gossip del momento non correrebbe affatto buon sangue. Si parla sempre più insistentemente di crisi e di una conseguente rottura che li avrebbe portati a dirsi addio in maniera definitiva. Come se non bastasse, stando alle ultime indiscrezioni di Alessandro Rosica, in queste ore Can Yaman sarebbe stato beccato in compagnia di altre ragazze.

Ipotesi rottura definitiva tra Can Yaman e Diletta Leotta

Nel dettaglio, da circa due settimane, Can Yaman e Diletta Leotta sono spariti dai "radar social". I due non si fanno più vedere insieme e non postano più alcun tipo di contenuto in cui appaiono l'uno al fianco dell'altro.

Un gesto che non è passato inosservato, dato che fino a poco fa i due si erano "sciolti" dal punto di vista social, iniziando a postare foto e video sui loro account Instagram, delle vacanze che stavano trascorrendo in coppia prima in Sicilia e poi in Turchia.

Ad un tratto, però, è calato il silenzio e non sono più apparsi insieme. Mentre Diletta postava video e foto delle sue vacanze in Sardegna, l'attore turco è stato beccato prima in Puglia e successivamente in zona Napoli.

Secondo l'esperto di gossip, Alessandro Rosica, non ci sarebbero più dubbi sul fatto che tra Can e Diletta la relazione sarebbe definitivamente finita e che i due, quindi, si sarebbero già detti addio dopo appena pochi mesi di fidanzamento.

Il retroscena di Rosica su Can Yaman

Sempre stando alle ultime indiscrezioni riportate da Rosica sui social, durante l'ultimo soggiorno di Can Yaman a Napoli, in compagnia del suo amico e collaboratore Roberto Macellari, l'attore turco non sarebbe stato visto da solo bensì in compagnia.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Rosica, infatti, ha rivelato sui social che Can e il suo amico Roberto avrebbero trascorso la serata in compagnia di due ragazze, di cui però non è stata svelata l'identità.

Una versione dei fatti che potrebbe costituire l'ennesimo tassello di questo puzzle riguardante la coppia Can-Diletta, i quali però continuano a crogiolarsi nel loro silenzio.

L'attore sarebbe stato visto con altre donne ma è silenzio social

Da quando sono venute fuori queste indiscrezioni e queste voci legate ad una rottura definitiva tra il divo delle serie turche e la conduttrice sportiva, Can e Diletta non hanno proferito parola.

La coppia, sui social, preferisce ignorare le critiche e i dubbi nei loro confronti, andando avanti per la loro strada.

A breve romperanno il muro del silenzio e faranno chiarezza con i quasi 20 milioni di follower che li seguono e li supportano sui social? Lo scopriremo nelle prossime settimane.