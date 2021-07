Can Yaman e Diletta Leotta continuano a essere i personaggi più chiacchierati e discussi del momento. Da un po' di giorni, la coppia più calda di questa estate 2021 non appare insieme sul web e sui social, al punto che in molti ipotizzano che i due si siano detti addio. Una prova importante arriverebbe dal fatto che i due, in questo ultimo periodo, stanno trascorrendo le loro vacanze da separati: ognuno per conto suo. Mentre Diletta si consola facendo i suoi immancabili allenamenti, Can si gode l'affetto dei suoi tantissimi fan.

Vacanze da separati per Can Yaman e Diletta Leotta

Nel dettaglio, la lontananza tra Can Yaman e Diletta Leotta non è affatto passata inosservata ai tantissimi fan che li seguono sui social.

Da circa due settimane, infatti, i due non appaiono più insieme sui social: non ci sono più foto o video che li ritraggono in dolce compagnia e, come se non bastasse, stanno trascorrendo anche le vacanze da "single".

Diletta Leotta in questi giorni si è recata in Sardegna, in compagnia di un gruppo di amiche, con le quali sta trascorrendo parte delle sue vacanze.

Una folla di fan per Can Yaman in Campania

La conduttrice sportiva, che da metà agosto tornerà a raccontare il campionato di calcio di Serie A nelle vesti di inviata di Dazn, si sta tenendo in forma facendo degli allenamenti di yoga, proprio come testimoniato dagli scatti social che posta quasi quotidianamente sul suo profilo ufficiale.

Can Yaman, invece, dopo un soggiorno in Puglia in questi giorni si è recato in Campania. Ieri sera a Castellamare di Stabia, come testimoniato da un video che ha postato sui social, dove mostra il momento mentre si lascia "coccolare" dai tantissimi fan italiani.

L'arrivo del divo turco, protagonista di svariate serie di successo in onda su Canale 5, è stato accolto positivamente dai tantissimi curiosi che si sono accalcati per poterlo vedere e magari riuscire a scattare una foto.

Sia Diletta che Can non parlano di questa presunta crisi

Questa volta, Can Yaman non si è affatto tirato indietro. L'attore turco è apparso disponibile con tutti, prendendo in braccio diversi bambini per poter scattare delle foto.

Insomma i due protagonisti del Gossip di questa estate sembrerebbe proprio che stiano trascorrendo un periodo da separati, anche se nonostante le voci e le ipotesi che girano sul web e sui social, sia Diletta Leotta che Yaman non hanno proferito parola su quanto sta accadendo.

I due, infatti, preferiscono perseguire la strada del silenzio, incuranti delle voci che circolano sul loro conto. Prima o poi romperanno questo muro di silenzio per raccontare la loro versione dei fatti? Lo scopriremo nei prossimi giorni.